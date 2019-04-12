SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником связи Arabsat 6A перенесли на четверг, 11 апреля, говорится в сообщении компании SpaceX, опубликованном в Twitter в среду.

"Отказываемся от попытки запуска Falcon Heavy сегодня, следующая возможность — завтра", — говорится в сообщении. По словам основателя и гендиректора SpaceX Илона Маска, старт переносится из-за сильного ветра, передает ТАСС.

Falcon Heavy — самая мощная из находящихся в настоящий момент в эксплуатации ракет. Она способна выводить в космос грузы весом до 64 т. Предназначена в первую очередь для вывода на орбиту спутников связи и разведывательных спутников. Первую ступень, а также боковые ускорители ракеты можно использовать повторно. Это позволяет существенно сократить стоимость запуска — до $90–100 млн.

6 февраля 2018 года ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.