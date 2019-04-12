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12.04.2019
Известия.ru

Новый пистолет армии РФ "Удав" получил серийную литеру

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Завершила работу межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству.

Как сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, оружие получило литеру "О1".

"Министерство обороны утвердило акт межведомственной комиссии о готовности "Удава" к серийному производству", — добавил Абрамов.

Заместитель генерального директора разработавшего пистолет ЦНИИточмаш (входит в Ростех) Михаил Левшунов рассказал "РИА Новости", что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в войсках.

"Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны", — сказал Левшунов.

1 марта генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков заявил, что гражданская версия "Удава" будет стоить минимум €250. Как уточняет производитель, гражданская версия "Удава" может появиться не ранее 2020 года.

Самозарядный пистолет "Удав" рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия — 9 мм, вес — 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Пистолет способен пробивать бронежилеты второго класса. Предполагается, что "Удав" заменит повсеместно используемый пистолет Макарова, который уже не соответствует современным требованиям. В начале января новинка прошла испытания на стойкость, устойчивость и прочность.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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