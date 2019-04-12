Бронетранспортер Piranha 5 в полной комплектации для румынской армии

Евролейское отделение General Dynamics European Land Systems (GDELS) американской корпорации General Dynamics сообщило, что 28 марта 2019 года на полигоне в Рене (Норвегия) в присутствии румынской приемной комиссии успешно завершило испытательные стрельбы бронетранспортера Piranha 5 с колесной формулой 8х8 в полной комплектации для румынской армии, с оснащением израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44. Это открывает дорогу к началу официальной передачи Piranha 5 румынской стороне.

Изготовленный General Dynamics European Land Systems - MOWAG для румынской армии линейный бронетранспортер Piranha 5 в полной комплектации, оснащенный израильским необитаемым боевым модулем Elbit Systems UT30MK2 c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster Mk 44, и дополнительным комплектом навесного бронирования (с) General Dynamics European Land Systems

Напомним, что 12 января 2018 года в Бухаресте принадлежащая министерству национальной обороны Румынии внешнеторговая компания Romtehnica подписала контракт стоимостью 895 млн евро с GDELS об организации совместного производства в Румынии бронетранспортеров MOWAG Piranha 5 для румынской армии (швейцарская Mowag является частью GDELS как General Dynamics European Land Systems - MOWAG GmbH).

Контракт предусматривает приобретение и совместное производство в Румынии 227 бронетранспортеров Piranha 5 в шести вариантах. Совместное производство Piranha 5 предполагается организовать на входящем в состав румынского государственного военно-промышленного объединения Romarm Бухарестском машиностроительном заводе (Uzina Mecanica Bucuresti - UMB) - бывшем румынском танковом заводе (до 1990 года - Завод специального тяжелого машиностроения/Fabrica de Masini Grele Speciale в составе производственного объединения "23 августа"), построенном в свое время для производства танков TR-580, TR-85 и TR-125.

По условиям контракта, первые 36 БТР Piranha 5 должны были быть поставлены в Румынию в течении года с момента подписания контракта, то есть к январю 2019 года, со швейцарской производственной линии GDELS-MOWAG, в том числе 30 в готовом виде и шесть в виде машинокомплектов, которые должны быть собраны на Бухарестском машиностроительном заводе. При этом все 30 изготавливаемых в Швейцарии готовых машин должны быть оснащены импортируемыми из Израиля боевыми модулями UT30MK2 c 30-мм пушкой, а шесть собираемых в Румынии - боевыми модулями производства Elbit Systems с 12.7-мм пулеметом. В последующем Бухарестский машиностроительный завод должен самостоятельно изготовить по лицензии еще 191 БТР Piranha 5 шести модификаций, при этом сборка обеих типов боевых модулей Elbit Systems для них должна быть также организована в Румынии на предприятии в Мэгуреле.

Три доставленных в Румынию GDELS образца бронетранспортера Piranha 5 были публично продемонстрированы на военном параде в Бухаресте 1 декабря 2017 года, однако они не входили в число контрактных машин. Первые два построенных по контракту 2018 года на предприятии GDELS-MOWAG в Кройцлинге (Швейцария) образца Piranha 5 прибыли в Румынию в ноябре 2018 года. Однако несмотря на то, что к январю швейцарский производитель завершил изготовление всех 30 законтрактованных машин, однако до настоящего времени они не были приняты румынской стороной из-за затягивания работ по интеграции и испытаниям на них боевых модулей UT30MK2. На конец февраля 2019 года в Румынию были доставлены только восемь машин Piranha 5 швейцарской сборки, а израильская Elbit Systems смогла к этому времени поставить GDELS-MOWAG для них только 20 боевых модулей UT30MK2, приводя, в свою очередь, в качестве оправдания задержки с поставками для них 30-мм пушек Mk 44 из США ввиду задержек с получением американской экспортной лицензии из-за "шотдауна" американского правительства в начале года.

Сборка и лицензионное производство Piranha 5 на Бухарестском машиностроительном заводе, также, по всей видимости, будет начато со значительным опозданием ввиду плохого состояния этого предприятия, долгие годы практически бездействовавшего.

Первым фактическим получателем БТР Piranha 5 стали сухопутные войска Дании, принявшие 27 марта 2019 года первую партию этих комплектных машин из заказанных по контракту 2015 года 309 единиц.