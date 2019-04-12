Локализация производства ракет "Брамос" в Индии почти достигла предела

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Локализация производства крылатых ракет "Брамос" в Индии сейчас составляет порядка 75%, и это практически предел, сообщил РИА Новости содиректор компании с российской стороны Александр Максичев.

"Локализация производства ракет "Брамос" в Индии практически достигла предела, многие элементы ракеты изготавливаются уже в Индии. Двигатель будет модернизирован, но производится в России и его локализация пока не предусматривается", - сказал Максичев.

В то же время он подчеркнул, что в Индии уже изготовлены первые сто транспортно-пусковых "стаканов", в которых хранятся ракеты. "Это много, потому что технология достаточно сложная. Потребовалось порядка 10 лет, чтобы начать серийно производить эти "стаканы", сейчас вышли на устойчивое производство, бездефектное", - сказал Максичев.

Совместное предприятие "Брамос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.

Портфель заказов от Вооруженных сил Индии до 2023 года, как заявлял РИА Новости тот же Максичев, составляет сейчас 6,5 миллиарда долларов.