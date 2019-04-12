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12.04.2019
Вестник Мордовии

Новейший броневик "Тайфун К" 4х4 станет убийцей "Абрамсов" и "Леопардов"

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Новая версия российского бронеавтомобиля "Тайфун" К-53949 отличается повышенной защищенностью, отличной маневренностью и универсальностью.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

На него возможен монтаж различного вооружения и оборудования. Например, он может стать основой для самоходного противотанкового комплекса "Корнет-ЭМ", который способен уничтожать самые современные иностранные танки, в том числе последние модификации американских "Абрамсов" и германских "Леопардов" на дистанциях до 10 км.

Такая машина демонстрировалась единственный раз - летом прошлого года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Дизельный шестицилиндровый двигатель мощностью 350 л.с. позволяет К-53949 разгоняться по шоссе до 105 км/ч. Его полная масса достигает 16 тонн.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
КамАЗ-53949
Корнет
Корнет-ЭМ
Тигр-М
Проекты
АРМИ-20XX
Тайфун
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