Новейший броневик "Тайфун К" 4х4 станет убийцей "Абрамсов" и "Леопардов"

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Новая версия российского бронеавтомобиля "Тайфун" К-53949 отличается повышенной защищенностью, отличной маневренностью и универсальностью.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

На него возможен монтаж различного вооружения и оборудования. Например, он может стать основой для самоходного противотанкового комплекса "Корнет-ЭМ", который способен уничтожать самые современные иностранные танки, в том числе последние модификации американских "Абрамсов" и германских "Леопардов" на дистанциях до 10 км.

Такая машина демонстрировалась единственный раз - летом прошлого года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Дизельный шестицилиндровый двигатель мощностью 350 л.с. позволяет К-53949 разгоняться по шоссе до 105 км/ч. Его полная масса достигает 16 тонн.