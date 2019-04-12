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12.04.2019
ТАСС

Рогозин утвердил новый Научно-технический совет Роскосмоса

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В обновленный президиум, в частности, советник гендиректора Роскосмоса по науке Александра Блошенко, гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов и глава РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации, должность председателя которого осталась за Юрием Коптевым. В совете усилено присутствие руководителей предприятий космической отрасли, следует из копии соответствующего приказа Рогозина от 3 апреля, который есть в распоряжении ТАСС.

"Приказываю: утвердить структуру Научно-технического совета государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", состав президиума..., список председателей секций", - говорится в документе.

Из приказа следует, что новый НТС существенно расширен: если в президиум предыдущего совета входило 32 человек, то теперь он увеличен до 41 участника. В обновленный президиум, в том числе, вошли первый замглавы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, советник гендиректора Роскосмоса по науке Александра Блошенко, гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов, исполняющий обязнности гедиректора НПО "Техномаш" Владимир Власюк. Московский институт теплотехники теперь представляет сам генконструктор, создатель "Тополя-М" и "Булавы" Юрий Соломонов. РКК "Энергия" в НТС представляет Николай Севастьянов.

Сохранили свое участие в президиуме заместитель председателя НТС Николай Моисеев, генконструктор средств выведения космических аппаратов Александр Медведев, советник гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Игорь Бармин, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов и другие. Кроме представителей "Энергомаша" и "Прогресса", приказом Рогозина в президиум добавлен директор департамента защиты гостайны и информации Роскосмоса Игорь Виноградов. Ранее эти предприятия и департамент в составе НТС представлены не были.

Из НТС исключены ранее уволенные из отрасли экс-глава РКК "Энергии" Владимир Солнцев и бывший исполнительный директор госкорпорации Андрей Калиновский.

НТС Роскосмоса

Научно-технический совет Роскосмоса - постоянный консультативный орган, созданный для научно-методологического, информационного-аналитического и экспертного обеспечения деятельности госкорпорации. В прошлый раз состав НТС менялся в июле 2017 года и был уточнен в феврале 2018 года.

В новость были внесены изменения (01:49 мск) - содержит дополнительную информацию после второго абзаца

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
МИТ
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Рогозин Дмитрий
Севастьянов Николай
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2 комментария
№1
12.04.2019 07:04
Цитата, q
исполняющий обязанности гендиректора НПО "Техномаш"
Буквы пропускаете!
0
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№2
12.04.2019 07:51
С Днём Космонавтики!

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