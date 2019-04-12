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12.04.2019
ТАСС

В Научно-техническом совете Роскосмоса создали секции роботов и защиты информации

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Секцию робототехники будет курировать советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко, а секцию защиты информации - директор департамента защиты гостайны Роскосмоса Игорь Виноградов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Шесть новых секций по тематическим направлениям появились в Научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса, в том числе по темам создания космической робототехники, защиты информации в космической деятельности и применения нанотехнологий в ракетах. Это следуют из приказа генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина от 3 апреля, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В предыдущем НТС, в соответствии с приказом экс-гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова от 3 ноября 2016 года, было представлено 12 тематических секций: по госполитике в космосе, по космическим комплексам, пилотируемым кораблям, средствам выведения, по боевым ракетам, приборостроению, двигателестроению, наземной инфраструктуре, перспективным разработкам, развитию отрасли, навигации и надежности космической техники.

Приказом Рогозина к этим секциям добавлены шесть секций по принципиально новым направлениям: секции "создания робототехнических систем космического назначения", "защиты информации", "цифровизации ракетно-космической отрасли", "внедрения нанотехнологий, наноматериалов и наносистем для ракетно-космической техники", "разработки внедрения аддитивных технологий ", "формирования и реализации научно-прикладных исследований и экспериментов на МКС".

Секцию робототехники, в частности, будет курировать советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр Блошенко, секцию нанотехнологий - гендиректор Центра Келдыша Владимир Кошлаков, секцию защиты информации - директор департамента защиты гостайны и информации Роскосмоса Игорь Виноградов.

Научно-технический совет Роскосмоса - постоянный консультативный орган, созданный для научно-методологического, информационного-аналитического и экспертного обеспечения деятельности госкорпорации. В прошлый раз состав НТС менялся в июле 2017 года и был уточнен в феврале 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Наноиндустрия
Робот
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