Предполетные ожидания: когда Су-57 заступят на боевое дежурство

С поставками истребителей пятого поколения нельзя медлить

В СМИ появилась информация о планах поставок истребителей пятого поколения Су-57 в строевые части. При этом указывается, что первые машины этого типа могут быть переданы истребительным авиаполкам Южного военного округа. Вместе с тем до появления этих самолетов в строевых частях еще далеко — пока что они не появились даже в Центре боевого применения и переучивания летного состава ВВС в Липецке. "Известия" разбирались в перспективах российского истребителя пятого поколения.

Малоконтрактье

В принципе, если говорить об испытательных задачах, то имеющиеся 10 летающих прототипов выполняют их в нужном объеме. Вместе с тем для освоения машины в войсках она должна появиться в первую очередь в главном учебном центре ВВС — липецском ЦБПиПЛС, и это уже дело ближайших лет. В 2019–2020 годах военные должны получить первые две серийные машины с двигателями первого этапа, с которых, видимо, начнется освоение нового самолета строевыми экипажами — летным составом и техниками.

Помимо подписанного на "Армии-2018" контракта на две машины со сроком исполнения до конца 2020 года, в том же 2020 году планируется подписать еще один контракт, предусматривающий поставку 13 серийных машин до конца 2025 года. В том случае, если поставки действительно пойдут именно этими темпами, можно будет говорить о фактическом саботаже военным ведомством программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) — это число, с учетом необходимости передачи части машин в Липецк для продолжения их освоения, будет недостаточным для оснащения даже одной строевой эскадрильи.

Многофункциональный истребитель Су-57 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Стоит обратить внимание, что подобное малосерийное производство приведет к катастрофическому удорожанию каждой отдельной единицы — намного более сильному в относительных величинах, чем было у американских машин пятого поколения F-22A и F-35 первых серий, которые в отечественной прессе принято приводить в пример как образец расточительности — даже если это удорожание будет спрятано за тем или иным перераспределением расходов между другими контрактами.

Говорить в этих условиях о замене истребителями Су-57 выводимых из строя Су-27 советской постройки не приходится, с гораздо большей вероятностью они будут заменены поставками Су-30СМ или Су-35, серийное производство которых, скорее всего, продолжится и в 2020-х годах.

Сроки и объемы поставок Су-57 сдвигались и корректировались уже неоднократно. Так, до марта 2015 года госпрограмма вооружений на 2011–2020 годы (ГПВ-2020) предусматривала закупку 52 серийных истребителей пятого поколения. График поставок предполагал передачу 24 машин (по восемь в год) в 2016–2018 годах и еще 28 (по 14 в год) — в 2019–2020-х с последующим продолжением серийного производства. В марте 2015 года планы были скорректированы — предполагалась закупка эскадрильи в составе 12 машин начиная с 2018 года, в 2017-м эскадрилья превратилась в установочную партию из шести самолетов, и, наконец, соглашение о поставке двух серийных истребителей в 2019–2020 годах.

Су-35 и Су-30СМ Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Суммарная потребность ВВС в истребителях пятого поколения оценивается в пределах 200–250 самолетов, и сейчас предполагается, что крупносерийные поставки Су-57 начнутся после 2025 года, по завершении испытаний и запуска в серию двигателя "второго этапа". Этот подход чреват тем, что первые эскадрильи на новом самолете достигнут боевой готовности не раньше 2027–2028 годов, тогда как к этому времени строевыми частями на истребителях пятого поколения будут располагать и страны НАТО в Европе, и Япония, и размещенные в Европе и на Дальнем Востоке контингенты ВВС США. Достаточно сказать, что F-35 уже по состоянию "на сейчас" произведено около 400 единиц, и в следующем десятилетии их получат в числе прочих ВВС не только Польши, но уже Финляндии и Румынии, отставать от которых по количеству современной авиатехники в строю для России было бы совсем неприлично.

Можно долго утешать себя тем, что война с НАТО (или их союзниками) "в случае чего" будет ядерной, и в этих условиях уже не имеет значения, на каких именно самолетах российским летчикам придется вступать в воздушный бой. Однако стоит отметить, что наличие хорошо оснащенных и многочисленных сил общего назначения, в том числе и ВВС, позволяет, во-первых, максимально отодвинуть порог применения ядерного оружия, а во-вторых, исключить ситуации, в которых ядерный ответ еще недопустим, а потенциала "конвенциональных" сил уже не хватает.

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Источник изображения: Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Отсутствие (или недостаточность) таких сил, в свою очередь, исключает ограниченные неядерные сценарии, что усложняет принятие решений в кризисных ситуациях, включая региональные столкновения с развитыми противниками, что совершенно не исключено для России, имеющей ряд противоречий, чреватых военными столкновениями, со многими странами второго-третьего эшелона, имеющими серьезный военный потенциал.

Блочные поставки

Рецепт в этой ситуации, однако, есть и давно испытан в тех же США. Требовать от машины нового поколения полноценного соответствия техническому заданию сразу, в сегодняшних условиях замедлившихся и подорожавших разработок, невозможно. Ждать, пока промышленность выдаст полностью кондиционный самолет, обходясь до этого времени капельными порциями, тоже не слишком рационально.

Решением является разбиение графика поставок на серии по технологическим блокам, где каждый последующий блок имеет те или иные усовершенствования, с постепенным доведением машины до исходно требовавшихся параметров. При этом машины первых серий используются исходно для учебно-боевых задач, а позднее могут быть модернизированы с использованием нового оборудования, что вполне оправданно, учитывая резко возросший ресурс и срок эксплуатации современных истребителей.

Су-57 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В случае с Су-57 ситуация облегчается еще и тем, что и с двигателями первого этапа этот самолет обладает достаточными летными характеристиками для применения по назначению, и говорить о какой-то неполноценности этой машины нельзя.

В этих условиях серийные закупки Су-57 в имеющемся облике полностью оправданны — помимо всего прочего, они дадут промышленности дополнительные средства на совершенствование и машины, и производственных мощностей, ускорив появление в серии модернизированного самолета.

Разумеется, встает вопрос общего размера военных расходов, однако в российской ситуации есть достаточно резервов для экономии без ущерба для боеспособности Воооруженных сил — от сокращения номенклатуры боевых вертолетов (в настоящее время в серийном производстве находятся три типа машин) до сокращения воздушно-десантных войск с их чрезвычайно дорогостоящей десантируемой бронетехникой и парашютной подготовкой.

Отдельно стоит упомянуть непрофильные расходы военного ведомства, включая парк "Патриот" с многочисленными филиалами в разных военных округах, главный храм Вооруженных сил, и ряд других. Истребитель пятого поколения в условиях противостояния с традиционно сильным в воздухе противником — последнее, на чем стоило бы экономить.

Илья Крамник