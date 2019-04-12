Катастрофа японского истребителя F-35A

Вечером 9 апреля 2019 года над Тихим океаном потерпел катастрофу истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II из состава 302-й тактической истребительной эскадрильи (302 Hikotai) 3-го крыла (3 Koukuudan) Военно-воздушных Сил самообороны Японии. Самолет пропал без вести, выполняя совместное маневрирование с тремя другими японскими F-35A через 28 минут после вылета с авиабазы Мисава, примерно в 85 морских милях к востоку от побережья японской префектуры Аомори.

Потерпевший катастрофу 09.04.2019 истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер АХ-05, японский регистрационный номер 79-8705) из состава 302-й тактической истребительной эскадрильи 3-го крыла Военно-воздушных Сил самообороны Японии c авиабазы Мисава, снимок 2018 года (с) Военно-воздушные Силы самообороны Японии

Пилотировавший самолет 40-летний летчик в звании майора Военно-воздушных Сил самообороны Японии (имя которого не раскрывается) также пропал без вести. Сообщается, что пилот имел суммарный налет 3200 часов, в том числе 60 часов на F-35A. Перед исчезновением самолета летчик не передавал никаких чрезвычайных сообщений или сигналов.

В ходе спасательной операции 10 апреля на поверхности моря были обнаружены обломки хвостовой части самолета F-35A. Глубина моря в данном районе составляет около 5000 футов (более 1500 м).

Потерянный самолет имеет серийный номер АХ-05 и японский регистрационный номер 79-8705. Это первый F-35A японской сборки - самолет был собран на предприятии Komaki South F-35 Final Assembly and Check Out (FACO) японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Нагое, где выкачен 5 июня 2017 года. После этого самолет был перевезен в США для дооборудования и испытаний (проводившихся в составе 944-й оперативной группы ВВС США на авиабазе Люк в Аризоне), и вновь доставлен в Японию в мае 2018 года, где передан ВВС Сил самообороны.

Самолет вошел в состав первой японской линейной эскадрильи на самолетах F-35A - 302-й тактической истребительной, которая была реактивирована на F-35A в составе 3-го крыла на авиабазе Мисава только 26 марта 2019 года (до того 302-я эскадрилья с 1974 года была оснащена истребителями McDonnell Douglas F-4EJ Phantom II и входила в состав 7-го крыла на авиабазе Хякури) - ранее японские F-35A входили в состав cформированной в мае 2018 года временной так называемой "специальной эскадрильи F-35А" (Rinji F-35A Hikotai) в Мисава.

После катастрофы 9 апреля министерство обороны Японии приостановило полеты остальных 12 полученных к тому времени Японией самолетов F-35A.

Правительство Японии в декабре 2011 года заключило с США соглашение о приобретении 42 истребителей F-35A по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), общая стоимость соглашения составляет около 10 млрд долл. Первые четыре F-35A для Японии по данному соглашению были построены в США корпорацией Lockheed Martin на предприятии в Форт-Уорте (Техас), где первый из них (серийный номер AХ-01, японский номер 69-8701) был передан японской стороне 23 сентября 2016 года, а остальные 38 собираются в Японии Mitsubishi Heavy Industries на специально созданном для этого предприятии FACO в Нагое - первым собранным там самолетом и стал потерянный теперь АХ-05. Японская промышленность принимает активное участие в субподрядных работах по их производству.

Заказанные первые 42 самолета F-35A в ВВС Сил самообороны Японии должны поступить на вооружение 302-й и 301-й тактических истребительных эскадрилий, заменив в их составе истребители F-4EJ-Kai, при этом обе эскадрильи при перевооружении переводятся из состава 7-го крыла в Хякури в состав 3-го крыла в Мисава. Перевооружение 301-й эскадрильи должно быть начато в 2020 финансовом году.

Всего к настоящему времени Япония запланировала приобретение 105 самолетов F-35A и 42 F-35B.

По известным данным, потеря японского F-35A cтала третим случаем безвозвратной потери самолетов F-35 в ходе испытаний и эксплуатации, и первым случаем катастрофы F-35 в полете с гибелью летчика. Ранее 23 июня 2014 года самолет F-35A (номер ВВС США 10-5015, серийный номер AF-27) из состава 58-й истребительной эскадрильи ВВС США сгорел на земле в результате пожара двигателя на авиабазе Эглин, а 27 октября 2016 года самолет F-35B (бортовой номер 168057, серийный номер BF-06) из состава 501-й учебно-боевой истребительной эскадрильи (VMFAT-501) морской пехоты США совершил аварийную посадку на авиабазе Бьюфорт ввиду пожара в электропроводке, самолет не восстанавливался. В обоих случаях летчики не пострадали.

Потерпевший катастрофу 09.04.2019 истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер АХ-05, японский регистрационный номер 79-8705) Военно-воздушных Сил самообороны Японии после выкатки на предприятии Komaki South F-35 Final Assembly and Check Out (FACO) японской корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Нагое, 05.06.2017 (с) Scramble.net

Потерпевший катастрофу 09.04.2019 истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер АХ-05, японский регистрационный номер 79-8705) Военно-воздушных Сил самообороны Японии во время испытательных полетов в США (с) Melchior Timmers / www.alfakilo.nl

Потерпевший катастрофу 09.04.2019 истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II (серийный номер АХ-05, японский регистрационный номер 79-8705) Военно-воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Мисава (Япония), 2018 год (с) Военно-воздушные Силы самообороны Японии

Схема района инцидента (с) www.dailymail.co.uk