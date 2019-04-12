Производство патрульного бронеавтомобиля Tekowi в Нигерии
Оригинал взят у коллеги dambiev в Производство патрульного бронеавтомобиля "Tekowi" в Нигерии
Небезынтересные фотографии с предприятия Obasa Specialty Vehicle (OSV), расположенного в нигерийском городе Адо-Экити. Предприятие занимается производством техники специального назначения (полицейские. пожарные и медицинские спецавтомобили).
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