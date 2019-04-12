Оригинал взят у коллеги dambiev в Производство патрульного бронеавтомобиля "Tekowi" в Нигерии

Небезынтересные фотографии с предприятия Obasa Specialty Vehicle (OSV), расположенного в нигерийском городе Адо-Экити. Предприятие занимается производством техники специального назначения (полицейские. пожарные и медицинские спецавтомобили).