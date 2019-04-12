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12.04.2019
Российская газета

Появилось первое фото невидимого оружия РФ

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

В подразделение радиоэлектронной борьбы под Воронежем поступил первый в армии России комплекс электронного подавления "Палантин".

Оружие это невидимое, но очень мощное. "Палантин" предназначен для подавления любых существующих и перспективных систем радиосвязи, ведения радиоразведки и управления другими комплексами РЭБ.

- Возможности аппаратуры позволяют ослепить противника в КВ и УКВ-диапазонах, лишить его сотовой и транкинковой связи, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Новейший комплекс имеет и системообразующую функцию: он способен объединять различные системы РЭБ и радиоразведки в единую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Ко всему прочему эта техника высокомобильна. Хитроумная аппаратура, энергетическое и антенное хозяйство размещаются на нескольких десятках вездеходов. Пока военные показали только два.

"Палантин" завершил войсковые испытания и поставлен на вооружение общевойсковой армии ЗВО. Расчет прошел переобучение в тамбовском центре РЭБ и приступил к работе на новой технике.


Антон Валагин (Воронеж)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
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