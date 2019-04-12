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12.04.2019
Газета.ru

"Раптор" не тянет: позорное поражение F-22

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Источник изображения: gazeta.ru

Поражение F-22 Raptor в бою оказалось на видео

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел поражение в поединке с французским истребителем четвертого поколения Rafale. Самолет США совершил несколько ошибок, дав преимущество своему сопернику. Военных экспертов такой исход не удивил. Они отметили, что "Раптор" был изначально разработан для нанесения ударов с дальних дистанций, поэтому проиграл противнику, который находился вблизи.



В Сети появилось видео учебного боя французского истребителя Rafale с американским F-22 Raptor, из которого "француз" вышел с уверенной победой. Одолеть своего соперника ему удалось, несмотря на разницу в технологиях и поколениях: Rafale относится к четвертому, а Raptor - к пятому.

Видео боя было снято с прицельно-навигационного комплекса Rafale. Судя по нему, пилот американского истребителя совершил несколько ошибок, позволив своему противнику занять выгодную позицию для атаки. В реальных условиях поединок закончился бы уничтожением F-22, поскольку за 45 секунд французский самолет дважды представлялась возможность поразить соперника ракетами.

Dassault Rafale - это многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation. Это полностью французский проект. Разработка самолета началась еще в 1983 году. Rafale создавался для использования в качестве ударного истребителя-бомбардировщика и перехватчика, который может завоевывать превосходство в воздухе, а также наносить бомбовые удары по наземным объектам.

Впрочем, военных экспертов превосходство устаревающего "француза" над "американцем" не удивило. Как отмечает телеканал "Звезда", этот ролик подтверждает позицию специалистов о том, что американские истребители пятого поколения слабы в ближнем воздушном бою, так как не предназначены для этого.

Эти самолеты были изначально разработаны для нанесения ударов с дальних дистанций под прикрытием, а не для участия в маневренных поединках, где они уступают даже старым машинам, указали там.

О том, что F-22 Raptor больше не может гарантировать превосходство США в воздухе и быстрыми темпами устаревает по своим характеристикам, ранее писал журнал Military Watch. Там отметили, что до 2017 года он был единственным истребителем пятого поколения и поэтому долгое время действительно считался самым могущественным из всех моделей, но после появления новой техники у "противников" США преимущество Raptor оказалось под сомнением.

Разработка истребителя длилась 24 года, а к моменту ввода самолета в эксплуатацию в декабре 2005 года его компьютерная архитектура, созданная к началу 1990-х годов, уже была давно устаревшей. Скорость процессора была очень медленной - всего 25 МГц, уточнили в издании.

Некоторые военные эксперты считают, что F-22 Raptor уступает и российскому истребителю пятого поколения Су-57. Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал телеканалу "Звезда", что самолет ВВС России превосходит американский по возможностям уничтожения целей, расположенных на суше. По его мнению, Су-57 более многофункционален, чем истребители США, и способен эффективно уничтожать как воздушные, так и наземные цели.

Он отметил, что при проектировании F-22 были допущены ошибки, в итоге сказавшиеся на характеристиках машины. По его словам, изначально американские конструкторы создавали его для завоевания превосходства в воздухе, но впоследствии выяснилось, что принципиально неправильно было проектировать самолет только под размещение ракет класса "воздух - воздух".

Обнаружив такую ошибку, разработчики попытались разместить авиационные средства "воздух - поверхность" в существующую конфигурацию отсеков, но они не были приспособлены для более крупных грузов, пояснил эксперт.

Кроме того, по данным Military Watch, F-22 Raptor оказался уязвим после того, как российские военные в Сирии якобы раскрыли все секреты и подобрали ключи к его защите. По словам американских специалистов, которые приводит издание, за время использования американскими ВВС этих истребителей в Сирии специалисты ВКС России успели собрать полную информацию о самолете и выработать меры для противодействия данному типу техники.

"Использование F-22 в небе над Сирией, которой полностью контролируется российскими системами слежения, сделало бесполезной систему защиты от радаров, которой оснащен истребитель пятого поколения. У российских специалистов было достаточно времени для того, чтобы раскрыть все секреты стелс-технологии, а также выяснить какие задачи способен выполнять F-22", - пояснили эксперты.

В сентябре прошлого года компания Lockheed Martin, разработавшая F-22 Raptor, представила ВВС США новую версию этого самолета, сообщал портал Defense One. Источники издания отметили, что производитель предложил военным гибридную версию машины, в которой сочетаются характеристики F-22 и другого истребителя пятого поколения F-35.

У новой техники на базе "Раптора", по задумке разработчика, должна быть бортовая электроника F-35. К тому же самолет претерпит ряд конструктивных изменений, связанных со стелс-технологиями.

"Lockheed предлагает американским военным и союзникам несколько вариантов: компания пытается понять, как можно модернизировать истребители для противостояния угрозе со стороны России и Китая в ближайшие десять лет", - пояснили собеседники портала.


Лидия Мисник

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Франция
Продукция
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1 комментарий
№1
12.04.2019 14:42
Захват Ф22 в прицел был выполнен Рафалем с помощью ОЛС. Тут никакие системы РЭБ не помогают, а у Ф22 система РЭБ очень хорошая. КМК пилот Ф22 даже не понимал что его взяли не прицел через ОЛС, ведь она ничего не излучает.
У Рафаля очень неплохая скорость неустановившегося виража и он хорошо себя ведёт на повышенных углах атаки.
Но проигрыш не позорен вообще. Тут больше работа пилотов чем машины, хотя Ф22 порезвее чем Рафаль.
+2
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