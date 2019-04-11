В РАН заявили, что первый снимок черной дыры подтверждает правильность понимания Вселенной

Профессор РАН Александр Лутовинов заявил, что открытие может свидетельствовать в пользу подтверждения теории Эйнштейна

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Получение первого в истории изображения реальной черной дыры говорит о том, что ученые правильно понимают устройство Вселенной, заявил ТАСС заместитель директора по научной работе Института космических исследований РАН, профессор Российской академии наук Александр Лутовинов.

"Если астрофизикам действительно удалось увидеть горизонт событий черной дыры, а судя по сегодняшним заявлениям, это так, то это означает что наше понимание Вселенной, теории относительности и физических законов, оно правильное. То есть, это феноменальное открытие подтверждает, что наши теории верны, и мы правильно понимаем то, как устроен окружающий нас мир", - сказал он.

Ученые в среду представили первое в истории изображение сверхмассивной черной дыры - речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Данные были обнародованы на пресс-конференции, которую транслировал канал Национального научного фонда США.

"Тор, который сумели сфотографировать ученые - это фактически и есть тот самый горизонт событий, где мы видим последний раз устойчивую орбиту вокруг черной дыры. Если мы эту орбиту видим, то мы видим фактически и черную дыру, что однозначно может свидетельствовать в пользу подтверждения теории Эйнштейна. Если представленные сегодня данные подтвердятся, а не доверять им пока нет никаких оснований, то совершено грандиозное открытие, свидетельствующее о верности теории. Мы получили первое прямое подтверждение того, что в центрах крупных галактик существуют сверхмассивные черные дыры массой, превышающей массу нашего Солнца в несколько миллионов или даже миллиардов раз", - сказал он.

Почему увидели черную дыру не в Млечном Пути?

Ученый отметил, что проект Event Horizon Telescope ("Телескоп горизонта событий"), в рамках которого было получено изображение черной дыры, объединил восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

"В рамках проекта астрофизики наблюдали за двумя сверхмассивными черными дырами - SgrA* в центре Млечного Пути, удаленной от Земли на 26 тыс. световых лет, и объектом в центре галактики M87. Но центр нашей галактики мы видим сквозь толщу пыли и газа, что сильно затрудняет наблюдения. А M87 - это более далекая и массивная галактика, и мы видим ее как бы "в лицо", в плоскости, что и позволило разглядеть все важные детали", - сказал ученый.

По словам Александра Лутовинова, "конечно, очень бы хотелось, чтобы российские ученые играли значимые роли в подобных проектах".

"Для развития и науки и понимания того, как устроена Вселенной, нужны мощные исследовательские машины, научные инструменты, а значит - серьезное финансирование. Пока российская наука это себе позволить не может", - сказал он.