Одновременная дозаправка Су-30СМ и Су-34 в воздухе попала на видео
tvzvezda.ru
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-34 выполнили одновременную воздушную дозаправку в небе над Краснодарским краем. Соответствующее видео опубликовала "Звезда".
Дозаправка машин самолетом-танкером Ил-78 проходила на высоте шесть километров и скорости 600 километров в час. Процедура заняла несколько десятков минут. "Все это время самолеты держат одинаковые скорость и высоту, находясь при этом на предельно малой дистанции", — пишет телеканал.
В марте российская пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую "петлю Нестерова".
В феврале сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-35 унифицируют.
Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне