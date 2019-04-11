Одновременная дозаправка Су-30СМ и Су-34 в воздухе попала на видео

tvzvezda.ru

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-34 выполнили одновременную воздушную дозаправку в небе над Краснодарским краем. Соответствующее видео опубликовала "Звезда".

Дозаправка машин самолетом-танкером Ил-78 проходила на высоте шесть километров и скорости 600 километров в час. Процедура заняла несколько десятков минут. "Все это время самолеты держат одинаковые скорость и высоту, находясь при этом на предельно малой дистанции", — пишет телеканал.

В марте российская пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую "петлю Нестерова".

В феврале сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-35 унифицируют.