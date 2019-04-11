Финишную черту Ка-32 пересечет в Татарстане

Окончательная сборка вертолетов Ка-32 с башкирского Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) будет перенесена на Казанский вертолетный завод.

Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский в интервью "Ведомостям".

В Кумертау будет по-прежнему вестись работа по сборке фюзеляжа и навесу агрегатов, но конечную сборку и облет перенесут в Казань. Решение обусловлено тем, что на вертолет Ка-32, предназначенный для пожаротушения, поисковых и спасательных работ, спрос не так велик: холдинг продает всего три-четыре машины в год.

Сборку в таких небольших количествах имеет смысл перенести в столицу Татарстана. Сроки переноса пока неизвестны.

Ка-32 - средний транспортный вертолёт соосной схемы с двумя турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. Является гражданским развитием поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС, разработанным ОКБ им. Н.И. Камова с учётом успешной эксплуатации семейства вертолётов Ка-25 и Ка-27 с палубы кораблей. С 1985 года вертолёты Ка-32 серийно производятся ОАО "КумАПП".