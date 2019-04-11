Военнослужащие России покидают Алеппо

Российские военные выведены из района города Телль-Рифъат на севере сирийской провинции Алеппо, сообщает агентство Al-Masdar News.

Не приводя официальных подтверждений вывода российских военных, агентство указывает, что Россия убирает своих военных из этого района через неделю после начала совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами.

По мнению Al-Masdar News, это может быть связано с последним визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Тем не менее, сирийские военные остаются на своих позициях и усиливают оборону.

Регнум напоминает, что северные районы провинции Алеппо граничат с зоной "Идлиб", остающейся под контролем непримиримых боевиков.