Войти
11.04.2019
Военно-промышленный курьер

Военнослужащие России покидают Алеппо

40
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные выведены из района города Телль-Рифъат на севере сирийской провинции Алеппо, сообщает агентство Al-Masdar News.

Не приводя официальных подтверждений вывода российских военных, агентство указывает, что Россия убирает своих военных из этого района через неделю после начала совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами.

По мнению Al-Masdar News, это может быть связано с последним визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.

Тем не менее, сирийские военные остаются на своих позициях и усиливают оборону.

Регнум напоминает, что северные районы провинции Алеппо граничат с зоной "Идлиб", остающейся под контролем непримиримых боевиков.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
17.10.2018
"Пэтриот". Почему Турция пошла в направлении С-400?
29.05.2018
Пятое поколение или С-400
02.08.2017
"Туркам важно показать, что они не против курдов"
25.08.2016
Интересы США и Турции могут столкнуться в сирийском Джараблусе
05.12.2013
Россия «вооружит» Саудовскую Аравию ("ИноСМИ", Россия)
07.06.2013
Patriot поставили цель в Иордании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России