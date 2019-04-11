"Китай и Россия опасны": США хотят продлить и расширить СНВ

США хотят привлечь Китай к договору СНВ

В США заговорили о возможном продлении Договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также указали на необходимость включение в соглашение Китая - как одной из сторон. Ранее президент России Владимир Путин предупредил: если Вашингтон отправит в Европу свои ракеты средней и меньшей дальности, то ответ Москвы будет зеркальным.

Соединенные Штаты не должны выходить из Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен в ходе симпозиума по космосу в городе Колорадо-Спрингс.

"Я желаю, чтобы страна (США - прим. "Газета.Ru") состояла в СНВ-3 с нашими противниками, в частности, с Россией", - пояснил военный, выразив надежду, что сотрудники Госдепартамента США найдут способы встретиться со своими коллегами из России для обсуждения соглашения, передает ФАН.

Хайтен рассказал также о перспективных американских разработках в области вооружений. По его словам, Вашингтон активно работает над созданием эффективного гиперзвукового оружия, как это делают Москва и Пекин. Генерал подчеркнул, что такое оружие не будет использоваться для наращивания ядерного потенциала.

Несколькими часами ранее Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что действие СНВ должно быть продлено. Дипломат добавил, что для этого сторонам необходимо выработать приемлемый устраивающий всех вариант.

"Мы в самом начале обсуждения о продлении договора. Если мы сможем договориться как надо, если мы сможем гарантировать, что он подходит на 2021 год и дальше, то президент Трамп сказал ясно, что если мы сможем выработать хорошее надежное соглашение о контроле над вооружениями, мы должны получить его", - сказал он.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в отличие от ситуации с Договором об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, СНВ "по большей части соблюдается". При этом он пояснил, что в договоре должен участвовать также и Китай - ввиду его ядерного потенциала.

В марте 2018 года

президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе «Сармат»,

крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой. США заявили, что это вооружение может нарушать требования СНВ-3.

Полгода спустя Путин после двусторонних переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил: если Вашингтон решит отправить в Европу свои ракеты средней и меньшей дальности, то ответ России будет зеркальным, передает НСН.

"Самый главный вопрос - если США выйдут из ДРСМД, что они будут делать с этими ракетами? Если они будут поставлены в Европу, мы должны будем, естественно, ответить зеркально", - отметил российский лидер.

Политик добавил, что под угрозой вероятного ракетного удара окажутся в этом случае те страны Европы, которые согласятся разместить у себя американские ракеты. Поэтому он предостерег европейские правительства - они "ставят под угрозу свои собственные интересы".

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что США могут в кратчайшие сроки нарастить число ядерных боезарядов более чем на 1200 единиц, так как обходят ряд положений СНВ-3.

В частности, отметил военный,

американская сторона на протяжении двух лет занималась переоборудованием части своих стратегических наступательных средств, которые в одностороннем порядке исключили из учета по договору.

Он подчеркнул, что Россия полностью выполнила свои обязательства по договору и выразил надежду на то, что американская сторона конструктивно подойдет к решению проблемы, возобновив диалог о продлении действия СНВ-3.

СНВ-3 - двусторонний договор между Россией и Соединенными Штатами относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан тогдашними президентами стран Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон в одностороннем порядке выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению американского президента, Россия нарушает взятые на себя обязательства по ДРСМД.

Речь может идти о ракете 9M729 - генсек НАТО Йенс Столтенберг месяцем ранее заявил, что проводимые российской стороной испытания этой ракеты нарушают договор. В МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальности, нарушающие ДРСМД.

Рафаэль Фахрутдинов