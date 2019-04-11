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11.04.2019
Военное обозрение

США испытали перспективный эхолот-миноискатель

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Военно-морской флот США успешно завершил опытно-конструкторские испытания буксируемого эхолота Q-20C.

Источник изображения: topwar.ru

После окончания тестирования в феврале 2019 года военно-морской флот США стал еще на один шаг ближе к получению буксируемого сонара миноискателя AN/AQS-20C (Q-20C). Q-20C обладает расширенными возможностями акустического и электрооптического зондирования. Эхолот способен обнаружить, локализовать и классифицировать различные типы морских мин.

По словам ведущего инженера проекта Q-20C Джо Томаса, новая версия подводного буксируемого тральщика обладает расширенными возможностями, особенно в отношении поиска в нескольких режимах в толще воды.

Это многорежимный поисковый сонар. Когда вы помещаете датчик гидролокатора Q-20C в воду, он обеспечивает ракурсный обзор по сторонам устройства и перед ним. Новый аппарат несет модифицированную акустическая матрицу, а также встроенный электрооптический идентификационный датчик подводных объектов

- пояснил Томас.

Научно-исследовательский центр вооружения надводных кораблей ВМС "Панама-сити" считается ведущим национальным техническим центром по разминированию и противоминным мерам (MCM). Специалисты NSWC PCD в рамках опытных испытаний сотрудничали с операторами Q-20C, анализируя и оценивая производительность системы после внесения улучшений.

Джо Томас сказал, что улучшения, внедренные в третий прототип подготовили систему к интеграции с намеченной платформой буксировки, беспилотным тральщиком MCM USV, переход которого под крыло флота намечен на 2020 год.

MCM USV представляет собой долговечный, полуавтономный, дизельный, роботизированный надводный корабль с алюминиевым корпусом, поддерживающий применение различных полезных нагрузок.

Q-20C будет одной из полезных нагрузок, которая сможет использовать MCM USV. Благодаря использованию в качестве операторов эхолота экспертов по предметной тематике и моряков флота, мы смогли лучше оценить систему с технической точки зрения и с точки зрения конечного пользователя


Томас сообщил, что рекомендации операторов экспериментального сонара будут рассмотрены технической группой для включения в Q-20C для дальнейшей оценки, и в конечном итоге будут полезны для интеграции системы с пользователями флота.

Инженер отметил, что тестирование было прервано недавним ураганом Майкл, и возобновить испытания удалось только сейчас.

После интеграции с намеченной буксирной платформой Q-20C сможет содействовать безопасному проходу судов по морским каналам. Технологии, подобные этим, позволят военно-морскому флоту убрать матросов с траленья минных полей и сделать службу минеров более безопасной

- сказал минер Джонатан Роден.

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