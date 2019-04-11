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11.04.2019
Lenta.ru

Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий. Об этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

По его словам, получение первых фотографий горизонта событий черной дыры, находящейся в центре галактики М87, будет самым важным научным открытием этого года. "Это результат уровня Нобелевской премии. Я думаю, два или три человека (из коллектива ученых — прим. "Ленты.ру") явные кандидаты", — отметил Докучаев.

Ученый пояснил, что для участия в этом проекте был необходим радиотелескоп миллиметрового диапазона, которого нет в России. "Это зеркало 15-20 метров в диаметре. Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса. Мы занимаемся проектами, которые никому не нужны", — заключил специалист.

Днем 10 апреля ученые Европейской южной обсерватории представили изображение "тени" черной дыры — темной области на фоне излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллиона световых лет от Земли. Ученые пытались также получить фотографию компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.

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Страны
Россия
Проекты
ОБСЕ
Ядерный щит
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