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11.04.2019
РИА Новости

Первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" поступил в войска ЗВО

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Учения войск радиоэлектронной борьбы
Учения войск радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: ТАСС/Донат Сорокин

БРЯНСК, 10 апр – РИА Новости. Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили в ЗВО.

"Первый в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи, уточняется в сообщении.

Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил войсковые испытания и поставлен на вооружение в одной из областей Центрального Черноземья, добавили в ЗВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Палантин РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
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