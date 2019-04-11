Первый комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" поступил в войска ЗВО

БРЯНСК, 10 апр – РИА Новости. Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили в ЗВО.

"Первый в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи, уточняется в сообщении.

Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил войсковые испытания и поставлен на вооружение в одной из областей Центрального Черноземья, добавили в ЗВО.