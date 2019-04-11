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11.04.2019
Известия.ru

Российские инженеры разработали "ванную" для МКС

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/Олег Артемьев

Российские инженеры разработали санитарную систему, которая позволит установить на Международной космической станции душевую, умывальник и стиральную машину. В будущем ее можно будет использовать для дальних космических перелетов.

Система использует воду многократно, очищая ее с помощью фильтра. За один цикл он сможет обработать до 1,2 тыс. л воды. Космическая "ванная комната" окупится в течение 1,5–2 лет, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на журнал "Космическая техника и технологии".

Подобную систему уже разрабатывали для станции "Мир", однако из-за применения для очистки твердого сорбента вода, используемая повторно, начала раздражать кожу и глаза. В новой системе предлагается использовать другую схему очищения — полупроницаемую мембрану.

Сейчас на МКС нет душа, для гигиенических процедур используются влажные полотенца и салфетки.

В начале марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал распоряжение об оснащении российского сегмента Международной космической станции камерами видеонаблюдения. В корпорации добавили, что подготовка проекта займет определенное время, так как нужно оформить техзадание и технический проект, подготовить космонавта, который будет заниматься установкой видеонаблюдения, а всё это делается "не в пять минут".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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