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11.04.2019
Военное обозрение

В Сети появилось видео учебного боя французского Rafale с F-22 Raptor

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Интересное видео снятое из кабины самолета появилось в Сети. Автор ролика утверждает, что видео было снято их кабины французского истребителя Rafale, проводящего учебный бой с американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor. Ролик размещен на YouTube.

Источник изображения: topwar.ru

Как видно, запись ведется через прицельно-навигационный комплекс французского самолета Rafale. Истребитель совершает маневры в воздухе, пытаясь занять выгодную позицию для поражения американского самолета. В тоже время пилот F-22 во время маневра дважды попадает в прицел французского самолета, сумевшего, как видно, занять более выгодную позицию для атаки.

При ведении реального, а не учебного боя, американский истребитель мог быть уничтоженным ракетами французского истребителя, несмотря на то, что F-22 относится к пятому поколению самолетов, а Rafale - к четвертому.

Как сообщает ТК "Звезда", данный ролик подтверждает мнение военных экспертов о том, что американские стелс-истребители пятого поколения весьма слабы в ближнем воздушном бою, поскольку не предназначены для этого. Тактика применения таких самолетов основана на нанесении ударов с дальних дистанций под прикрытием "стелса", а не участие в маневренных схватках, где они пасуют даже перед уже устаревающими машинами.

Ранее называемый американскими военными экспертами "королем неба" F-22 Raptor постепенно теряет свои позиции в рейтинге самых смертоносных самолетов, пишут американские издания. Заявляется, что созданный еще в 20 веке самолет очень сложно модернизировать, в то время как у России и Китая появляются все новые и новые системы ПВО, которые спокойно видят истребитель пятого поколения, несмотря на его малозаметность.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, сравнение F-22 с российскими самолетами четвертого поколения, такими как Су-35, показывает, что в реальном маневренном бою американский истребитель проиграет несмотря на все свои передовые технологии, поскольку сразу теряет свое преимущество - малозаметность. Американское издание Business Insider ранее писало, что несмотря на то, что ведение маневренного воздушного боя названо главной специализацией F-22, для реального боя самолету не хватает маневренности и вооружения. Отставной пилот ВВС США Дэвид Берк, в свое время летавший на F-22, рассказал, что по маневренности самолет сильно уступает многим иностранным истребителям четвертого поколения. При полетах на F-22, добавил он, нас всегда учили "избегать маневренных столкновений с противником", а использовать преимущество истребителя - незаметность.

Также некоторые издания пытались сравнить американские истребители пятого поколения и российский новейший истребитель Су-57, однако не пришли к общему мнению, поскольку "неизвестны все характеристики русского истребителя", тем более что на нем установлены двигатели первого этапа. Однако заявили, что в поединке F-22 и Су-57 "победа останется за более опытным пилотом".

Между тем еще в 2018 году командование Военно-воздушные сил США официально подтвердило планы по масштабному перевооружению истребителей пятого поколения F-22, которые получат новое поколение ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X и AIM 120-D. Также на F-22 Raptor будут установлены улучшенные боевые системы, позволяющие улучшить взаимодействие пилота с вооружением самолета. Именно система off-boresight позволит пилоту контролировать заднюю сферу самолета и поражать цели в этой сфере не меняя курса самолета. Также заявлялось о внесении значительных изменений в авионику самолета.

Кроме того ВВС США не исключает, что какая-то часть F-22 может быть переоборудована в беспилотные истребители путем установки "уникальной роботизированной системы", позволяющей удалённое пилотирование истребителя.

F-22 Raptor — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный для замены истребителя четвёртого поколения F-15 Eagle. Всего выпущено 187 единиц в период с 1997 по 2011 год. Является самым дорогим истребителем в мире — $146,2 млн за штуку.

В последнее время в западной прессе появляется все больше статей, направленных на увеличение финансирования военных программ. Различные издания почти в один голос запугивают обывателя и утверждают, что "еще немного" и эти страшные русские и китайцы догонят и обгонят великолепную американскую технику, если только не профинансировать создание очередного "супероружия", до которого еще не скоро додумаются в России и Китае.

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