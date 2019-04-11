США назвали условия продления ДСНВ

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Америка может продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), только если стороны выйдут на "хорошую сделку".

По словам Помпео, США считают, что при продлении ДСНВ важно будет учесть новые военные технологии, а также сохранить адекватные меры проверки, передает ТАСС.

Также глава Госдепа считает, что к сделке необходимо подключить Китай.

Ранее в МИД России отметили, что США создают "вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, посылая в том числе и негативные сигналы".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что для ДСНВ не хотелось бы той же "печальной участи", как для ДРСМД.

Договор о СНВ закончится 5 февраля 2021 года, Россия выступает за его продление еще на пять лет.

Анастасия Норина