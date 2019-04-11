США назвали условия продления ДСНВ
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Америка может продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), только если стороны выйдут на "хорошую сделку".
По словам Помпео, США считают, что при продлении ДСНВ важно будет учесть новые военные технологии, а также сохранить адекватные меры проверки, передает ТАСС.
Также глава Госдепа считает, что к сделке необходимо подключить Китай.
Ранее в МИД России отметили, что США создают "вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, посылая в том числе и негативные сигналы".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что для ДСНВ не хотелось бы той же "печальной участи", как для ДРСМД.
Договор о СНВ закончится 5 февраля 2021 года, Россия выступает за его продление еще на пять лет.
Анастасия Норина
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