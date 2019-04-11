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11.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

США назвали условия продления ДСНВ

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Источник изображения: Andy Clark/Reuters

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Америка может продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), только если стороны выйдут на "хорошую сделку".

По словам Помпео, США считают, что при продлении ДСНВ важно будет учесть новые военные технологии, а также сохранить адекватные меры проверки, передает ТАСС.

Также глава Госдепа считает, что к сделке необходимо подключить Китай.

Ранее в МИД России отметили, что США создают "вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности, посылая в том числе и негативные сигналы".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что для ДСНВ не хотелось бы той же "печальной участи", как для ДРСМД.

Договор о СНВ закончится 5 февраля 2021 года, Россия выступает за его продление еще на пять лет.


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД
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