Северный флот и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве

Командующий Севфлотом адмирал Николай Евменов отметил, что в российской Арктике сформирована мощная и самодостаточная группировка сил Северного флота

МУРМАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов и глава Якутии Айсен Николаев подписали в среду на площадке V Международного арктического форума в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между объединением и регионом. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Подписанное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии поможет совместно решать целый спектр задач начиная от вопросов социально-бытовой направленности и заканчивая военно-патриотическим воспитанием молодежи", - приводит пресс-служба слова Евменова.

Командующий отметил, что в российской Арктике сформирована мощная и самодостаточная группировка сил Северного флота. На острове Котельный, который относится к территории Якутии, развернута арктическая военная база "Северный клевер". Дислоцированная там тактическая группа флота обеспечивает безопасность центрального участка Северного морского пути и воздушного пространства над ним.

В поселке Тикси создан новый блочно-модульный военный городок. Он был построен в краю вечной мерзлоты за полгода. Вскоре туда заселятся военнослужащие нового соединения ПВО Северного флота и члены их семей.

Как отметил Евменов, с подписанием соглашения начинается качественно новый этап, направленный в первую очередь, на развитие арктической зоны и обеспечение национальной безопасности России в стратегически важном регионе.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.