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11.04.2019
РИА Новости

Роскосмос предложил Минобороны использовать систему ретрансляции "Луч"

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Логотип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Возможности российский гражданской многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч" с целью окупаемости затрат можно предложить для нужд Минобороны и других стран, заявил в среду первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич.

"Надо научиться коммерциализировать хотя бы частично затраты в этой системе, как делают американские коллеги (в спутниковой системе слежения и ретрансляции TDRSS - ред.), в том числе предоставляя услуги Министерству обороны США, в том числе предоставляя услуги другим странам. Нам это ещё предстоит, но для этого надо качественно повысить характеристики космических аппаратов "Луч", - сказал он на круглом столе на тему "Развитие цифровой экономики: создание общедоступного (спутникового) интернета" в Совете Федерации.

В настоящее время в состав системы "Луч" входят три спутника на геостационарной орбите: "Луч-5А" в точке 167 градусов восточной долготы, "Луч-5Б" в точке 16 градусов западной долготы и "Луч-5В" в точке 95 градусов восточной долготы.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
TDRSS
ИТ
Луч МКСР
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