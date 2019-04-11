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11.04.2019
Известия.ru

Астрофизики впервые в истории показали фото черной дыры

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Источник изображения: Фото: Event Horizon Telescope Collaboration

Астрофизики показали изображение черной дыры активной галактики M87, которая находится в 53 млн световых лет от Земли. Презентация состоялась на пресс-конференции при поддержке Национального научного фонда США в среду, 10 апреля, сообщает Reuters.

Это первые в истории снимки космической области, невидимой человеческому глазу. Сделать их удалось в апреле 2017 года с помощью телескопа горизонта событий (Event Horizon Telescope), который представляет собой совокупность восьми мощных радиотелескопов из разных стран. Всё это время ученые занимались обработкой данных, полученных с устройств.


В конце октября прошлого года британские ученые нашли подтверждения, что сверхмассивные черные дыры могут сливаться друг с другом. Это открытие также может пролить свет на формирование нашей вселенной.

Спустя месяц астрофизики из Германии и Нидерландов смоделировали в земных условиях на видео черную дыру. Тогда группа исследователей заверила, что это самая достоверная модель данного явления.

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Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
США
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