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11.04.2019
WarSpot

Индия расширяет заказ на Т-90

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Индия получит ещё почти полтысячи российских танков Т-90. Вчера, 9 апреля, портал janes.com сообщил о том, что Комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security, CCS) одобрил приобретение 464 танков Т-90МС на сумму 134,48 млрд рупий ($1,9 млрд).

Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council) Минобороны Индии принял решение о приобретении 464 танков Т-90МС ещё в 2016 году. Теперь же сделку окончательно одобрило индийское правительство. Согласно предварительным данным, поставка будет осуществляться в виде машинокомплектов для сборки, которую проведут на территории Индии аналогично предыдущим закупкам 2001, 2004 и 2007 годов.

Танк Т-90МС с экипажем.

Источник изображения: pro-tank.ru

В России уже отреагировали на решение CCS. "Российская сторона готова к продлению лицензии и увеличению производства в Индии танков семейства Т-90 в связи с принятым правительством Индии решением о дополнительной закупке танков в интересах национальных вооружённых сил", — сообщил пресс-центр Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Сухопутные войска Индии уже имеют на вооружении более 2400 танков Т-72 и порядка 1250 Т-90С. Т-90МС был впервые представлен на выставке Russian Expo Arms в 2011 году и является экспортным вариантом российского основного боевого танка Т-90 "Владимир". Его ключевые отличия от базовой модели заключаются в модернизированной башне, системе управления огнём "Калина" и дополнительной системе дистанционного управления пулемётами. При создании Т-90МС была увеличена мощность двигателя (до 1130 л.с.) и установлен дополнительный энергоагрегат, обеспечивающий электроснабжение танка во время стоянки. Кроме того, новая модификация может оснащаться танковым комплексом дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов.

Масса Т-90МС с боекомплектом составляет 48 т, экипаж — 3 человека. Скорость машины при движении по шоссе достигает 60 км/ч. Танк оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемётом и зенитной установкой с 7,62-мм пулемётом (по желанию заказчика зенитная установка может комплектоваться пулемётом калибра 12,7 мм). Основной прицел наводчика оборудован визирным каналом (дальность распознавания цели типа "танк" достигает 5 км) и тепловизионным каналом (дальность распознавания цели типа "танк" — 3,5 км), а также лазерным дальномером. Танк имеет комбинированную броню и решётчатые экраны на кормовых и бортовых проекциях.

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Оригинал публикации
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Калина СУО
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
ФСВТС РФ
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