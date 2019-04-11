"Самолет разбился": найдены обломки пропавшего в Японии F-35A

Обнаружены обломки пропавшего японского истребителя F-35A

В Японии в районе Тихого океана потерпел крушение новейший истребитель-бомбардировщик F-35A. Обломки его фюзеляжа были найдены примерно в 135 км от префектуры Аомори. На борту самолета находился один пилот, но его до сих пор не нашли. После инцидента глава оборонного ведомства Японии распорядился временно прекратить полеты истребителей этого типа.

Новейший истребитель-бомбардировщик F-35A Сил самообороны Японии разбился в районе Тихого океана во вторник. Этот факт в среду подтвердили в оборонном ведомстве Японии.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что самолет разбился [во вторник] примерно в 135 км от префектуры Аомори. Мы выясняем причины случившегося. Находившийся на борту пилот пока не найден, поиски продолжаются", - сообщил глава министерства Такэси Ивая.

Он рассказал, что утром в среду участники поисково-спасательной операции обнаружили на месте падения самолета несколько фрагментов его фюзеляжа.

О том, что японский F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета, сообщил накануне телеканал NHK. Журналисты уточнили, что связь с самолетом была потеряна всего через семь минут после его вылета с авиабазы в Мисаве. В момент исчезновения он пролетал над Тихим океаном примерно в 135 км от побережья северной префектуры Аомори.

Истребитель принимал участие в учениях с четырьмя другими самолетами того же типа. Именно с него, по словам Ивая, первым поступило сообщение о завершении выполнения поставленных задач. После этого экипаж перестал выходить на связь и самолет пропал с радаров.

На его борту находился один 40-летний пилот. Министр обороны Японии сообщил, что в настоящее время ведутся его поиски. "Мы сделаем все для спасения его жизни", - подчеркнул он.

После случившегося Ивая распорядился временно прекратить в Японии полеты всех F-35A до выяснения причин ЧП. На данный момент на вооружении страны стоят 13 подобных самолетов, которые размещены на авиабазе Мисава на севере главного острова страны Хонсю. Разбившийся истребитель был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries, а разработчиком и основным его производителем является американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

В ноябре агентство Nikkei Asian Review со ссылкой на источники сообщало о намерении Токио закупить у США 142 истребителя-бомбардировщика F-35. Планы правительства, по данным издания, обоснованы военным усилением Китая. К тому же, государство таким образом удовлетворило требование президента США Дональда Трампа закупать больше американского вооружения. F-35 предположительно заменят находящиеся на вооружении страны F-15.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, способный нести ядерные боеголовки, спроектирован по технологии снижения заметности. Помимо США его производят также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II является самой дорогостоящей за всю историю производства оружия: на нее Вашингтон потратил около $1,5 трлн, превысив первоначально запланированные разработчиками расходы на сотни миллиардов долларов. Но даже это не способствовало соблюдению намеченного скора введения самолета в эксплуатацию: истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

К тому же, выяснилось, что стоимость не гарантирует качество. В июне 2017 года полеты этих истребителей были временно приостановлены из-за жалоб летчиков на появление симптомов так называемого кислородного голодания.

Специалисты не выявили у пилотов причин плохого самочувствия, и 21 июня полеты на F-35А возобновили. Но с тех пор подобные прецеденты еще не раз повторялись.

В очередной раз об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя Пентагона Джо Деллаведова уже в октябре того же года. Он обратил внимание, что такие инциденты представляют реальную опасность для авиации.

Кроме того, во время эксплуатации самолетов данного типа не раз фиксировались случаи возгорания двигателя. Один из таких прецедентов произошел в сентябре 2016 года. Как сообщал информационный портал Defense News, на базе ВВС Mountain Home в штате Айдахо перед выполнением тренировочного полета загорелся F-35A. Сообщалось, что инцидент произошел сразу после запуска двигателя. В результате ЧП никто не пострадал.

Но по данным некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO), большинство явных недостатков истребителя Пентагон явно игнорирует. В конце августа прошлого года эксперты выяснили, что комиссия военного ведомства США по оценке проекта создания F-35 без видимых причин переквалифицировала ряд недоработок самолета из критичных во второстепенные.

В опубликованном на сайте POGO докладе напомнили, что в июне главное контрольно-бюджетное управление (GAO) сообщило о 966 "явных недоработках" нынешнего проекта F-35, 110 из которых были отнесены к первой категории сложности (могут привести к гибели, тяжелой травме, профессиональным заболеваниям), а 855 - ко второй (неисправность отдельных элементов конструкции и бортовых систем).

По словам экспертов, такие недочеты в конструкции самолета при эксплуатации могут повредить надежности, безопасности и другим критическим требованиям.

Между тем, недостатки, которые Пентагон решил не исправлять, довольно существенные. Один их них - неисправность аварийной системы, сказано в отчете. Проблема заключается в том, что при катапультировании пилота комплекс радиолокационного опознавания не посылает автоматический сигнал на радар наземного контроля, и, соответственно, диспетчеры не получают информацию о чрезвычайном происшествии. Американские военные также обошли стороной одноразовый хвостовой крючок, который выпускается в случае отказа тормозной системы.

Впрочем, крушения истребителей данного типа происходят довольно редко, но все же они имеют место. Один из самых резонансных случаев произошел в сентябре 2018 года. Тогда впервые разбился самолет F-35B. Это произошло в штате Южная Каролина. Пилот успел катапультироваться, после чего его начали обследовать медики.

Лидия Мисник