Войти
11.04.2019
Военное обозрение

Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400

46
0
0

Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО. Среди прочего Дханоа был задан вопрос и по поводу того, по каким конкретно причинам Индия отказалась от дальнейшего совместного с Россией участия в рамках программы создания истребителя пятого поколения (в кооперационном варианте – FGFA).

Источник изображения: topwar.ru

У маршала поинтересовались, почему ВВС Индии оказались не удовлетворены воплощением программы. Ответ был несколько уклончивым.

Маршал отметил, что сама программа FGFA действует в течение 10 лет. Несколько лет назад был завершён этап предварительного проектирования.

По словам Дханоа, в Минобороны страны отмечают, что внимание, прежде всего, уделяется получению самолёта, который был бы универсальным. Маршал Б.Дханоа:

Это должен быть боевой самолёт, который можно использовать как для атак по наземным объектам, так и для сражений в воздухе. И важно, чтобы мы получили возможность уничтожить угрозу, исходящую в наш адрес, задолго до того, как будет обнаружен самолёт.

Другими словам, маршал индийской авиации в очередной раз косвенно поднял вопрос о том, что Минобороны Индии не устраивают параметры "заметности" российского Су-57. При этом каких-то прямых претензий к программе Дханоа озвучивать всё же не стал.

Маршал Дханоа отметил, что Индия пока сосредоточена на программе собственного истребителя нового поколения AMCA. Ранее сообщалось, что в Индии планируют совершить первые лётные испытания этого боевого самолёта не ранее 2030 года.

Отвечал индийский высокопоставленный военнослужащий и на вопрос о закупках С-400 у России.

Дханоа:

Закупка С-400 является важным шагом по обеспечению защиты от воздушного вторжения противника. Мы изначально делали ставку на средства ПВО-ПРО большой дальности, которые могли бы эффективно работать вне зависимости от погодных условий и времени суток.

По словам маршала, Индия в этом плане расставила приоритеты, сделав правильный выбор.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ZBL-09
ПАК ФА
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
20.02.2017
"Триумф для Индии": Дели проявляет интерес к продукции российского ОПК
17.06.2016
Make in India: зачем оружию России индийская прописка
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России