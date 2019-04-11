Индийский маршал ответил на вопросы о программе FGFA и о покупке С-400

Начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа ответил на вопросы СМИ по поводу планов по развитию индийских военно-воздушных сил и сил ПВО. Среди прочего Дханоа был задан вопрос и по поводу того, по каким конкретно причинам Индия отказалась от дальнейшего совместного с Россией участия в рамках программы создания истребителя пятого поколения (в кооперационном варианте – FGFA).

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У маршала поинтересовались, почему ВВС Индии оказались не удовлетворены воплощением программы. Ответ был несколько уклончивым.

Маршал отметил, что сама программа FGFA действует в течение 10 лет. Несколько лет назад был завершён этап предварительного проектирования.

По словам Дханоа, в Минобороны страны отмечают, что внимание, прежде всего, уделяется получению самолёта, который был бы универсальным. Маршал Б.Дханоа:

Это должен быть боевой самолёт, который можно использовать как для атак по наземным объектам, так и для сражений в воздухе. И важно, чтобы мы получили возможность уничтожить угрозу, исходящую в наш адрес, задолго до того, как будет обнаружен самолёт.

Другими словам, маршал индийской авиации в очередной раз косвенно поднял вопрос о том, что Минобороны Индии не устраивают параметры "заметности" российского Су-57. При этом каких-то прямых претензий к программе Дханоа озвучивать всё же не стал.

Маршал Дханоа отметил, что Индия пока сосредоточена на программе собственного истребителя нового поколения AMCA. Ранее сообщалось, что в Индии планируют совершить первые лётные испытания этого боевого самолёта не ранее 2030 года.

Отвечал индийский высокопоставленный военнослужащий и на вопрос о закупках С-400 у России.

Дханоа:

Закупка С-400 является важным шагом по обеспечению защиты от воздушного вторжения противника. Мы изначально делали ставку на средства ПВО-ПРО большой дальности, которые могли бы эффективно работать вне зависимости от погодных условий и времени суток.

По словам маршала, Индия в этом плане расставила приоритеты, сделав правильный выбор.