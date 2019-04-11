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11.04.2019
Военное обозрение

Инцидент на верфи, где строятся новейшие британские субмарины

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Персонал верфи в северной Англии, занимающейся постройкой британских атомных подводных лодок нового поколения, был срочно эвакуирован, сообщает ИА Reuters. Лондон утверждает, что эвакуация не связана с неполадкой реакторов.

Источник изображения: topwar.ru

На место инцидента были срочно вызваны машины скорой помощи и полиция. Верфь, принадлежащая BAE Systems, расположена в доках города Барроу-ин-Фернесс, на северо-западе Англии (примерно в 350 км от Лондона).

Нам сообщили об инциденте на площадке BAE Systems в Барроу. Инцидент не связан с ядерной безопасностью

- утверждает представитель Управления по ядерному регулированию.

Корпорация BAE заявила, что девонширский док был закрыт в качестве меры предосторожности.

Мы постоянно держим в курсе ситуации наших сотрудников, подрядчиков и местных жителей

- сообщила представитель фирмы.

Неопознанный источник сообщил изданию The Mail о том, что персонал был эвакуирован после сообщения о бомбе на борту атомной подводной лодки класса Astute.

"Барроу-ин-Фернесс" создает новое поколение перспективных британских субмарин класса "Дредноут", которые в конечном итоге заменят суда класса "Авангард", которые составляют основу подводной части ядерного щита Соединенного Королевства.

Подводные лодки класса "Дредноут" будут иметь длину 153 метра, их водоизмещение составит 17 200 тонн, в движение их будет приводить ядерный реактор PWR3.

BAE Systems, Rolls Royce и Babcock являются основными промышленными партнерами в проекте "Дредноут" стоимостью 31 млрд фунтов (41 млрд долларов).

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Babcock
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
Astute АПЛ
Successor
Ядерный щит
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