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11.04.2019
Интерфакс-АВН

"Умную" систему для транспортной инфраструктуры покажет "Швабе" в Петербурге

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Мониторинг поверхности Земли
Мониторинг поверхности Земли.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Интеллектуальную транспортную систему (ИТС) представит холдинг "Швабе" на IV Международной научно-практической конференции "Транспортное планирование и моделирование", которая пройдёт в Санкт-Петербурге 11-12 апреля.

""Швабе" представит на конференции touch screen панель с контентом по экосистемному проекту "Умный город", в котором используются цифровые и сенсорные технологические решения, позволяющие справиться с растущими потребностями и возможностями", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В пленарной дискуссии примет участие заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин.

Спикер расскажет о создаваемых в России интеллектуальных автоматизированных решениях для управления дорожным движением, эффекте от их внедрения и подсистемах ИТС. Он также озвучит трудности, с которыми сталкиваются регионы при организации транспортной инфраструктуры", говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
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