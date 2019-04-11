Военный политолог опроверг небоеспособность российского флота в Арктике

Российский Северный флот обладает самой мощной группировкой боевых кораблей и подводных лодок во всей арктической зоне, рассказал "Известиям" руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее в апреле военный эксперт Максим Климов заявил, что подводные силы Военно-морского флота (ВМФ) России в подледных условиях фактически небоеспособны. По его мнению, ключевой проблемой ВМФ России в Арктике является то, что Москва никогда не проводила торпедные стрельбы подо льдом с включенными системами самонаведения. При этом Климов привел данные о том, что в 2018 году военно-морские силы (ВМС) США и Великобритании провели в Арктике успешные "ледовые" учения ICEX, в которых участвовали атомные подлодки двух стран.

"Рассуждать о боеспособности мощнейшего российского флота — Северного — с точки зрения проведения учебных стрельб какого-то отдельного вида вооружений, в том числе и указанных автором публикации торпед "Физик-1", как минимум непрофессионально", — сказал руководитель Бюро военно-политического анализа.

По его словам, в течение 2018 года Северный флот провел целый ряд учений и стрельб с участием ракетных крейсеров, атомных подводных лодок, противолодочных и других военных кораблей со стрельбой крылатыми ракетами "Москит", а также морской авиации и соединений противовоздушной обороны и береговой охраны.

"Проведенные учения на практике подтверждают военный контроль России над арктическим пространством, возможность оперативной переброски кораблей и сил морской пехоты с Северного флота на Дальний Восток, а также закрепляют все механизмы взаимодействия с авиацией, сухопутными арктическими соединениями, частями ПВО и подразделениями морской пехоты", — отметил Михайлов.

По состоянию на 2018 год в состав Северного флота входят 37 надводных боевых кораблей и 41 подводная лодка, что является самой мощной группировкой во всей арктической зоне, подчеркнул военный эксперт.

Более того, флагман Северного флота атомный крейсер "Петр Великий" по своему вооружению является самым мощным военным кораблем в мире, что признают даже самые критично настроенные военные эксперты стран НАТО, подчеркнул специалист.

Кроме военных судов Северный флот включает в себя армию ВВС и ПВО, корпус Сухопутных войск и сейчас возводит самую современную в арктическом регионе инфраструктуру на архипелагах арктических островов, пояснил руководитель Бюро военно-политического анализа.

"Пока вряд ли найдется хоть одна военная сила на планете, которая отважится даже попытаться "сунуться" в зону наших морских интересов", — заключил Михайлов.

В конце марта американский ракетный эсминец-"невидимка" Zumwalt (DDG-1000) прибыл на Аляску в порт Кетчикан. Он находится в подчинении 3-го флота ВМС США, в зону оперативной ответственности которого входит северная и восточная часть Тихого океана, Берингово море, часть Северного Ледовитого океана.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что власти США планируют расширить присутствие своих военных сил в Арктике, а также достичь превосходства в космической сфере. Он подчеркнул, что российская сторона внимательно отслеживает обстановку.