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11.04.2019
ЦАМТО

Подведены итоги деятельности представителей ФСВТС в иностранных государствах за 2018 год

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 10 апреля. Под председательством директора ФСВТС России Дмитрия Шугаева 4 апреля состоялось совещание по подведению итогов деятельности представителей Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в иностранных государствах за 2018 год.

В своем выступлении директор ФСВТС России в целом положительно оценил работу представителей Службы в иностранных государствах, отметив, что "при этом предстоит серьезная, напряженная работа, в рамках которой существенную роль играют представители Службы в иностранных государствах".

Директор ФСВТС России также подчеркнул, что несмотря на сложную ситуацию, связанную, в первую очередь, с санкциями США, география служебной деятельности представителей ФСВТС России будет продолжать расширяться, а организационно-методическая база их деятельности – совершенствоваться.

В заключительной части совещания были намечены цели и задачи работы представителей Службы по активизации военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Накануне представителям ФСВТС России в иностранных государствах в Парке "Патриот" были организованы экскурсия по военно-историческому комплексу "Партизанская деревня", а также посещение музейного комплекса и выставочной экспозиции, посвященной антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС 10 апреля.

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Страны
Россия
Сирия
США
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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