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11.04.2019
ЦАМТО

Снайперы ЮВО получили партию новейших крупнокалиберных снайперских винтовок

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Крупнокалиберная снайперская винтовка "Корд-М"
Крупнокалиберная снайперская винтовка "Корд-М".
Источник изображения: https://www.youtube.com

ЦАМТО, 10 апреля. Снайперские подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО получили партию модернизированных крупнокалиберных снайперских винтовок АСВК-М (армейская снайперская винтовка крупнокалиберная модернизированная) "Корд-М" калибра 12,7 мм.

Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих "Ратник", предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты.

Она позволяет вести эффективную борьбу со снайперами противника, обеспечивать оборону больших территорий, речных и морских побережий от малых судов. Мощный патрон калибра 12,7 мм позволяет поражать цели на дальности до 2000 м, оставаясь вне досягаемости прицельного огня из стрелкового оружия обычных калибров.

Винтовка является неавтоматическим крупнокалиберным оружием магазинной схемы. "Свободно плавающий" ствол установлен так, что по всей длине не соприкасается с другими частями винтовки, имеет эффективный дульный тормоз-компенсатор активно-реактивного действия, уменьшает силу отдачи в 2,5 раза, а также маскирует вспышку огня при выстреле в ночное время.

В основу модернизации крупнокалиберной винтовки АСВК-М легло уменьшение веса, увеличения ресурса (доведен до 4500 выстрелов), появилась возможность регулировки усилия спуска и др.

Конструкция оружия позволяет использовать различные оптические и ночные прицелы, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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