Уникальный "морской сапер" не пропустил ни одной мины

Новейший тральщик "Александр Обухов" отлично справляется со своими обязанностями. Он продемонстрировал это на учениях по поиску и обезвреживанию мин, поставленных в акватории Балтики условным противником.

Экипаж корабля выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения. В ходе поиска и траления в заданном квадрате моряки обнаружили и уничтожили якорные и донные мины. После чего "Александр Обухов" еще и успешно отстрелялся из своих орудий по морским и воздушным целям.

"Александр Обухов" – первый корабль противоминной обороны нового поколения. У него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Такая технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью стеклопластик позволил снизить массу конструкции, при этом требуемые прочностные характеристики сохранены, а расчетный срок эксплуатации даже увеличился. В настоящее время ведется строительство новых тральщиков данного проекта.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)