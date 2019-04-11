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11.04.2019
Военно-промышленный курьер

Уникальный "морской сапер" не пропустил ни одной мины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейший тральщик "Александр Обухов" отлично справляется со своими обязанностями. Он продемонстрировал это на учениях по поиску и обезвреживанию мин, поставленных в акватории Балтики условным противником.

Экипаж корабля выполнил задачи по постановке контактных и неконтактных тралов и форсированию минного заграждения. В ходе поиска и траления в заданном квадрате моряки обнаружили и уничтожили якорные и донные мины. После чего "Александр Обухов" еще и успешно отстрелялся из своих орудий по морским и воздушным целям.

"Александр Обухов" – первый корабль противоминной обороны нового поколения. У него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Такая технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью стеклопластик позволил снизить массу конструкции, при этом требуемые прочностные характеристики сохранены, а расчетный срок эксплуатации даже увеличился. В настоящее время ведется строительство новых тральщиков данного проекта.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Проекты
Военные учения
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