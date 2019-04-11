На Украине похвастались разработкой "новейшего бронированного грузовика"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

На Украине разработан новый бронированный армейский грузовик на шасси КрАЗ-6322, однако в отличие от предыдущих версий, показанных самим КрАЗом и киевским НПО "Практика", эта машина получила новую кабину от ББМ "Варта", которую выпускает компания "Украинская бронетехника". Как и КрАЗ-6322, новый бронегрузовик сохранил капотную компоновку.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Судя по фото, существует несколько экземпляров таких бронегрузовиков. Они входят в обеспечение новейшего протовокорабельного комплекса "Нептун": командно-штабной автомобиль и транспортно-заряжающая установка.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Полноприводное шасси КрАЗ-6322 позволило разместить бронированный кунг и сохранить при этом высокую проходимость.

Российские эксперты традиционно очень скептически воспринимают украинские разработки. Как правило, если они и поступают в серийное производство, то их эксплуатация в войсках сопровождается многочисленными поломками, а то и катастрофами.