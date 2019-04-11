В Екатеринбурге женщины-военнослужащие стали водителями грузовиков

В учебном центре Министерства обороны под Екатеринбургом впервые подготовили водителей-женщин. Военнослужащие будут управлять армейскими грузовиками.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, женщины-военнослужащие получили водительские удостоверения категории "С". Подготовку они проходили в учебном центре в поселке Еланский. На протяжении двух месяцев женщины изучали теорию по правилам дорожного движения и занимались на современных автомобильных тренажерах на специализированном автодроме. Обучение финансировалось из федерального бюджета.

После завершения подготовки девушки успешно сдали экзамен в органах ГИБДД и практическое вождение на тренировочной площадке и в городе. Теперь военнослужащие имеют право на управление армейскими грузовиками - их начальная масса составляет более 3,5 тонн.

Ежегодно в учебном центре округа подготовку проходят более пяти тысяч курсантов срочной и контрактной службы самых разных специальностей: командиры, механики-водители, наводчики-операторы танков и боевых машин пехоты различных модификаций, начальники и механики радиостанций, химики и разведчики.

Мария Гафурова