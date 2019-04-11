Как готовят собак для охраны союзных границ

Бесонные ночи в пограничном дозоре, поиск наркотиков и боеприпасов при помощи острого нюха, беспрерывные тренировки и оттачивание навыков. Восемь лет напряженной службы - и на "пенсию". Сегодня трудно представить охрану границы Союзного государства без служебных собак. Как из несмышленого щенка вырастить настоящего профессионала? Наш корреспондент узнала это, побывав в кинологическом центре органов пограничной службы Сморгонской пограничной группы.

Сморгонская пограничная группа находится в нескольких километрах от Сморгони - райцентра в Гродненской области. Поворот с трассы в лесной массив, и вот они, ворота с отличительными знаками пограничников. За ними меня встречает начальник кинологического центра Андрей Быков. Прогуливаемся по территории, заходим в музей, где многочисленные фото и памятные кубки говорят об уникальности центра.

- Здесь запечатлены основные моменты нашей истории и рабочие будни, - показывает галерею Андрей Быков. - Вот наш кинолог десантируется на вертолете со служебной собачкой, вот фото с нашими гостями, в том числе и знаменитостями. Гостюхин был, Бондарчук?

Начальник центра подробно рассказывает, как с развалом Советского Союза получилось так, что на территории Беларуси не оказалось ни одного подразделения, где бы готовили специалистов-кинологов и служебных собак для погранвойск. В 1995 году практически на голом месте организовали школу. Личный состав разместили в пустующей казарме, а питомник представлял собой несколько деревянных вольеров, построенных хозспособом.

В 1997-м по программе обустройства границ Союзного государства началось строительство объектов инфраструктуры. Уже через год здесь появилось сто вольеров, ветеринарный пункт, родильное отделение, кормокухня, полосы препятствий и даже бассейн для собак. В 1999-м аналогов школе не было ни в России, ни в СНГ. В 2002 году школа становится кинологическим центром, где в настоящее время готовят около 500 инструкторов в год.

Удивительно, но за пару часов общения Андрей Николаевич ни разу не произнес словосочетание служебная собака. Говорил ласково - собачка.

- Вы так любите своих овчарок и лабрадоров? - спрашиваю.

- Для нас они, как дети, - улыбается пограничник. - Сам здесь с первого дня создания центра. В следующем году будем праздновать 25-летний юбилей. У самого дома две овчарки. Между собой не ладят, но мы создали все условия, чтобы они не ссорились. Что поделаешь. Это полноправные члены семьи.

- Обязательно любить животных или с ними можно просто работать?

- Поверьте, случайных людей здесь нет.

Остаются только те, кто по-настоящему болеет за свое дело. Ведь это очень своеобразная профессия.

За сеткой родильного отделения несколько сотрудниц центра выгуливают щенков. Один похож на далматинца. Белый в темную крапинку. Мне разрешают ненадолго пройти за сетку с фотоаппаратом. Малыши задорно вертятся вокруг, норовят схватить за руки. Не верится, что уже через несколько месяцев они будут на службе.

В собачий "служебный паек" входят каша с мясом и три вида круп: овес, пшено и рис. А еще - морковка в свежем виде

Преподаватель курсов профессионального обучения Леонид Базюк объясняет тонкости воспитания:

- Уверен, нет плохих собак. Просто не все могут найти подход. Если нет понимания, это значит, что кинолог не дорабатывает. А если вкладывать душу, то и собака отдает себя всю. В прошлую пятницу у нас выпустили 35 кинологов. Недавно позвонила "выпускница" и порадовала результатом.

Буквально на третий день служебная собака помогла ей обнаружить сигнальные патроны. Такие моменты всегда радуют.

Старший инспектор 1-го отделения питомника кинологического центра Алена Гутор сама из семьи военных. Девушка утверждает, что именно собака выбирает себе хозяина.

- Как зовут вашу и кто кого выбрал?

- Умида. И она сама меня выбрала. В июле ей будет два года. Еще молоденькая. Работает по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Знает цирковые номера. Ездим часто к детям. Ребятам очень нравится, что она умеет считать.

Кинолог Алена задает простейшие задачки на сложение и вычитание, и Умида раз за разом дает правильные ответы. Поиску взрывчатки и наркотиков собака обучается с пяти месяцев. Базовые знания у нее уже есть, но нужны ежедневные тренировки.

- С каждым разом стараемся "утяжелить" задание, - рассказывает Алена, в то время как Умида тщательно обнюхивает старый "Мерседес". - Отслеживаем примеры обнаружения тайников на границе.

- С чего начинается день?

- Утро кинолога начинается с кормления и осмотра. Потом идем гулять. Для начала собаке надо попрыгать и побегать в свое удовольствие, прежде чем она займется серьезным делом. Осматриваем транспорт, багаж, одиноко стоящие вещи, помещения.

В этот момент овчарка замирает, приложив нос к капоту машины. Это знак. Закладка обнаружена.

- Хорошо, молодец! - громко хвалит Алена Умиду. - Главное для кинолога - научиться "читать" свою собаку.

В питомнике три подразделения: племенной работы, родильное и строевое. Здесь собрано большинство племенных собак. Их на данный момент двадцать. Немецкие, бельгийские овчарки и лабрадоры. Это основные породы. Задача - поставлять в территориальные органы пограничной службы качественных служебных собак. Либо на "зеленую" границу, либо в отделения пограничного контроля в пунктах пропуска.

Знакомлюсь с начальником питомника Игорем Чернявским. За его спиной как раз идут занятия.

- Когда надо начинать дрессировать щенка?

- Уже в родильном отделении до трехмесячного возраста они проходят специальный курс. Если перевести на человеческий, то это детский сад, ясельная группа. Все щеночки проходят тест на профпригодность. Есть три направления: поиск людей по запаховому следу, наркотических средств и психотропных веществ, а также оружия, боеприпасов и взрывчатки.

- А как определить у щенков способности?

- Здесь все зависит от темперамента, - удивляет специалист. - Все как у людей. Есть холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Последние - однозначная выбраковка. У них нет энтузиазма, заинтересованности. Такую собаку можно держать только для души.

В это время две овчарки демонстрируют акробатические номера: кувыркаются, прыгают через обручи, при каждом шаге инструктора пробегают под ногой, описывая "восьмерку"...

- Вы видите сына и отца, - обращают внимание на выступление, подготовленное специально для меня. - Патрик и Спайк. В прошлом году все родившиеся щенки были на букву "Ф". А их было 125. В этом году все на букву "Х". Следующую букву - "Ц", наверное, пропустим. Она неудачная.

Кинологи демонстрируют снаряжение, с помощью которого проходит обучение: костюмы для дрессировки, ошейники, поводки, сумки, намордники разного образца, gps-навигаторы.

- А вот и "служебный паек", - показывает на тазики с продуктами Андрей Быков. - Каша с мясом (говядина), перекрученным на мясорубке. Три вида круп: овес, пшено, рис. Морковка в свежем виде. В определенных пропорциях варится суп-кашица, чтобы собака могла лакать. Сухой корм используется для щенков, а также для тех собак, которые часто выезжают в командировки, на различные соревнования.

КСТАТИ

Мало кто знает, что сморгонские служебные собаки давно побеждают в необычных соревнованиях, которые проходят в Латвии. Участник "лохматого" биатлона Виталий Линга вспоминает, как даются эти победы:

- Принимаем участие в кинологическом биатлоне с 2006 года. Четыре раза становились первыми, два раза вторыми. Считается, что человек бегает медленнее собаки. На самом деле оказывается так, что не каждая собака может выдержать длительные дистанции. Около девяти километров. При этом бежать надо не по ровной дороге, а по пересеченной местности, и при этом метко стрелять. Команда у нас отличная, так что и теперь надеемся выиграть главный приз.

Татьяна Кондратьева (kondratsieva@sb.by)