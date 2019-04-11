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11.04.2019
Военное обозрение

Польские войска совершили рывок к "восточной стене"

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Польские войска несколько недель назад приступили к учениям, призванным продемонстрировать возможности быстрой переброски техники и личного состава к "восточной стене", как именуются в Польше восточные рубежи государства и всего Евросоюза.

Источник изображения: topwar.ru

В состав контингента, задействованного в маневрах наряду с другими подразделениями вошли 12-я механизированная бригада из Щецина, 25-я бригада ВВС из Томашува-Мазовецкого, 1-я бронетанковая бригада из Весолы, 21-я бригада Подгальских стрелков из Жешува и 1-я авиационная бригада.

Так, 12-я мехбригада совершила рывок от кордона с Германией в районе Балтийского побережья до Люблинского (граничит с Украиной и Белоруссией) и Подляского (соседствует с Литвой и Белоруссией) воеводств.

Сегодня у меня есть возможность наблюдать за учениями солдат 12-й механизированной дивизии, переброшенной на восток Польши. Это стандарт, который мы вводим. Так будут выглядеть учения польской армии. Эта метаморфоза показала нам ее возможности […] Цель этого учения – сделать польскую армию мобильной.

- заявил министр обороны Мариуш Блащак, посетивший указанное мероприятие.

Маневры польских солдат на востоке были синхронизированы с учениями американских войск, дислоцированных на полигоне в Дравско-Поморске (северо-запад страны).

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