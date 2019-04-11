Войти
11.04.2019
Интерфакс-АВН

В "Вертолетах России" допускают использование турецких комплектующих

37
0
0
Ка-32А11ВС
Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Вертолеты России" может начать использовать комплектующие из Турции, сообщил глава холдинга Андрей Богинский.

"Мы видим перспективу и в гражданской области. У нас в зависимости от целей и задач есть разные типы вертолетов, поэтому мы открыты для предложений. То есть мы не исключаем использования комплектующих, произведенных в Турецкой Республике", - сказал А.Богинский в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Как сообщал "Интерфакс", в апреле 2018 года холдинг "Вертолеты России" в рамках международного авиасалона Eurasia Airshow в Анталье подписал с турецкой компанией Kaan Air соглашение на поставку трех многоцелевых вертолетов Ка-32А11BC. Вертолеты предназначены для противопожарных операций.

"Мы считаем, что трех машин недостаточно для территории Турции. У нас есть пример эксплуатации похожих машин в других странах. Мы можем показать это на примере Южной Кореи, чья территория значительно меньше, чем территория Турецкой Республики, но там эксплуатируется порядка 50 таких вертолетов", - сообщил А.Богинский.

По его мнению, если правительство Турции начнет развивать программу борьбы с природными пожарами, ей может потребоваться 50-70 вертолетов.

"Мы понимаем, что все страны - и Турция, и Греция, и Российская Федерация - страдают от природных пожаров, что наносит значительный ущерб. Поэтому в нашем понимании покупка вертолетов может, по крайней мере, сократить такой ущерб, а иногда и просто его не допустить. Но и для всех стран важна борьба за жизни и спасение людей, особенно тех, кто страдает от автомобильных катастроф", - сказал А.Богинский.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

"Ростех" находится под западными санкциями.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Турция
Южная Корея
Продукция
Ка-32
Компании
Вертолеты России
Ростех
Похожие новости
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
20.06.2017
Paris Air Show-2017: Франция в общемировом балансе экспорта вооружений по регионам мира
18.04.2013
Холдинг «Вертолеты России» демонстрирует многоцелевые вертолеты Ка-32А11BC и Ка-226Т в Китае
14.01.2011
Путевка в небо
07.07.2010
Испания планирует продолжить закупку российских вертолетов Ка-32 для тушения пожаров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России