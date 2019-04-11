ВС Эстонии получили последние бронемашины CV-9035NL

ЦАМТО, 10 апреля. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на эстонские СМИ, Вооруженные силы Эстонии получили последние из 44 заказанных из состава ВС Нидерландов ББМ CV-9035NL.

Закупленная в рамках программы модернизации Вооруженных сил техника будет передана в состав 1-й пехотной бригады, которая, в конечном счете, будет оснащена ББМ CV-9035NL, колесными БТР, 155-мм гусеничными самоходными гаубицами K-9 Thunder, а также противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин".

Как сообщал ЦАМТО, 9 декабря 2014 года министры обороны Нидерландов и Эстонии подписали соглашение по поставке эстонским Вооруженным силам 44 боевых бронированных машин CV-9035NL/CV-9035EE и невооруженной специальной техники на базе основных боевых танков "Леопард-1" (два танковых мостоукладчика, две БРЭМ и две инженерные машины). Соглашение также включало обучение личного состава, поставку инструмента и небольшой партии запасных частей для CV-90 и "Леопард-1".

Покупка осуществляется в рамках плана развития национальной обороны Эстонии на 2013-2022 гг. Стоимость продажи составляет 113 млн. евро. Приобретенные ББМ находятся в хорошем техническом состоянии. Срок эксплуатации самой старой из них – 7 лет.

Первые 12 ББМ CV-9035NL были доставлены в Эстонию в октябре 2016 года. Вторая партия была доставлена в декабре 2017 года. Обслуживание поставленной техники будет осуществлять эстонская компания Milrem в соответствии с контрактом, подписанным с BAE Systems в апреле 2018 года.

В декабре 2015 года Министерство обороны Эстонии подписало с МО Норвегии контракт, предусматривающий поставку 35 списанных шасси боевых бронированных машин CV-90, двух машин для тренировки водителей, а также запасных частей. Эти шасси должны быть переоборудованы в машины обеспечения и специальные версии в рамках отдельной программы. Большая часть данной техники также будет передана 1-й пехотной бригаде.

ББМ CV-9035 произведены компанией BAE Systems Hagglunds AB. Машина оборудована дизельным двигателем Scania V8 мощностью 600 кВт, вооружена 35-мм пушкой Bushmaster III с эффективной дальностью стрельбы 4 км и скорострельностью 200 выстр./мин., 7,62-мм пулеметом и 10 ПУ дымовых гранат.