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11.04.2019
ЦАМТО

ВС Эстонии получили последние бронемашины CV-9035NL

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SV9035 (Denmark)
БМП CV9035 (Дания).

ЦАМТО, 10 апреля. Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на эстонские СМИ, Вооруженные силы Эстонии получили последние из 44 заказанных из состава ВС Нидерландов ББМ CV-9035NL.

Закупленная в рамках программы модернизации Вооруженных сил техника будет передана в состав 1-й пехотной бригады, которая, в конечном счете, будет оснащена ББМ CV-9035NL, колесными БТР, 155-мм гусеничными самоходными гаубицами K-9 Thunder, а также противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин".

Как сообщал ЦАМТО, 9 декабря 2014 года министры обороны Нидерландов и Эстонии подписали соглашение по поставке эстонским Вооруженным силам 44 боевых бронированных машин CV-9035NL/CV-9035EE и невооруженной специальной техники на базе основных боевых танков "Леопард-1" (два танковых мостоукладчика, две БРЭМ и две инженерные машины). Соглашение также включало обучение личного состава, поставку инструмента и небольшой партии запасных частей для CV-90 и "Леопард-1".

Покупка осуществляется в рамках плана развития национальной обороны Эстонии на 2013-2022 гг. Стоимость продажи составляет 113 млн. евро. Приобретенные ББМ находятся в хорошем техническом состоянии. Срок эксплуатации самой старой из них – 7 лет.

Первые 12 ББМ CV-9035NL были доставлены в Эстонию в октябре 2016 года. Вторая партия была доставлена в декабре 2017 года. Обслуживание поставленной техники будет осуществлять эстонская компания Milrem в соответствии с контрактом, подписанным с BAE Systems в апреле 2018 года.

В декабре 2015 года Министерство обороны Эстонии подписало с МО Норвегии контракт, предусматривающий поставку 35 списанных шасси боевых бронированных машин CV-90, двух машин для тренировки водителей, а также запасных частей. Эти шасси должны быть переоборудованы в машины обеспечения и специальные версии в рамках отдельной программы. Большая часть данной техники также будет передана 1-й пехотной бригаде.

ББМ CV-9035 произведены компанией BAE Systems Hagglunds AB. Машина оборудована дизельным двигателем Scania V8 мощностью 600 кВт, вооружена 35-мм пушкой Bushmaster III с эффективной дальностью стрельбы 4 км и скорострельностью 200 выстр./мин., 7,62-мм пулеметом и 10 ПУ дымовых гранат.

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