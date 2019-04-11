Войти
11.04.2019
ЦАМТО

Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57

37
0
0
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Yury Kirsanov

ЦАМТО, 10 апреля. Турция может стать одним из первых зарубежных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57, если США продолжат давить на Анкару, угрожая отменить поставки F-35.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Он также добавил, что Турция может продолжить закупку С-400, если американская сторона откажет ей в ЗРК Patriot.

"Военно-технический шантаж Вашингтона является неприемлемым. Турция – это сильная, самодостаточная страна, и говорить с ней с позиции вассала США просто непозволительно. В этом плане Су-57 может быть предложен Турции как альтернатива, если США не будут поставлять ей F-35. По своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям Су-57 существенно превосходит американскую машину", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что Су-57 для Анкары стал бы в перспективе оптимальным выбором, поскольку помимо закупок самолетов российская сторона была бы, по всей видимости, готова рассмотреть возможность трансферта части технологий истребителя пятого поколения с поэтапным размещением производства экспортной версии российской машины на предприятиях турецкого аэрокосмического комплекса.

Комментируя возможность расширения поставок С-400 Турции, собеседник агентства подчеркнул, что для этого сегодня нет никаких препятствий. И.Коротченко добавил, что турецкая армия может быть заинтересована и в других российских комплексах ПВО.

"Учитывая постоянно растущие угрозы безопасности, Анкаре следует задуматься о создании интегрированной системы противовоздушной обороны, для этого ей необходимо будет приобрести у РФ также партию ЗРК "Тор-М2", которые могли бы прикрывать как резиденцию Эрдогана, так и места его постоянного пребывания", – сказал И.Коротченко.

По словам директора ЦАМТО, этот ЗРК стал бы универсальным средством воздушного прикрытия группировок сухопутных войск, военно-морских баз, центров связи и боевого управления, а также других особо важных объектов Турции.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
Tор-М2
ПАК ФА
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
Тор ЗРК
Похожие новости
28.11.2018
Продай оружие: смогут ли Россия и Турция наладить сотрудничество
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
21.11.2014
Китайский клон "Сухого"
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.04 01:03
  • 85
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 11.04 00:47
  • 1859
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.04 00:02
  • 60
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 10.04 22:44
  • 3
Генпрокуратура запретила заменять украинские двигатели самолета-амфибии Бе-200
  • 10.04 21:59
  • 8
Сердюков оценил отсталость авиастроения России
  • 10.04 21:23
  • 43
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
  • 10.04 21:20
  • 1
Разработчики исправили все недостатки робота "Уран-9"
  • 10.04 21:13
  • 5
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 10.04 21:01
  • 15
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 10.04 21:00
  • 1
Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy перенесли на 10 апреля
  • 10.04 20:59
  • 6
Нацпроект "Новое дворянство"
  • 10.04 20:27
  • 5
"Роскосмос" лишит специалистов премий на год за некачественную работу
  • 10.04 19:51
  • 18
Что нужно исправить в новом Ил-112В
  • 10.04 19:32
  • 20
Источник: ВМФ России закажет еще два фрегата типа "Адмирал Горшков"
  • 10.04 19:26
  • 5
Бывший министр обороны России оценил отсталость авиастроения России