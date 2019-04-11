Турция может стать одним из первых заказчиков Су-57

ЦАМТО, 10 апреля. Турция может стать одним из первых зарубежных покупателей российского истребителя пятого поколения Су-57, если США продолжат давить на Анкару, угрожая отменить поставки F-35.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки. Он также добавил, что Турция может продолжить закупку С-400, если американская сторона откажет ей в ЗРК Patriot.

"Военно-технический шантаж Вашингтона является неприемлемым. Турция – это сильная, самодостаточная страна, и говорить с ней с позиции вассала США просто непозволительно. В этом плане Су-57 может быть предложен Турции как альтернатива, если США не будут поставлять ей F-35. По своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям Су-57 существенно превосходит американскую машину", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что Су-57 для Анкары стал бы в перспективе оптимальным выбором, поскольку помимо закупок самолетов российская сторона была бы, по всей видимости, готова рассмотреть возможность трансферта части технологий истребителя пятого поколения с поэтапным размещением производства экспортной версии российской машины на предприятиях турецкого аэрокосмического комплекса.

Комментируя возможность расширения поставок С-400 Турции, собеседник агентства подчеркнул, что для этого сегодня нет никаких препятствий. И.Коротченко добавил, что турецкая армия может быть заинтересована и в других российских комплексах ПВО.

"Учитывая постоянно растущие угрозы безопасности, Анкаре следует задуматься о создании интегрированной системы противовоздушной обороны, для этого ей необходимо будет приобрести у РФ также партию ЗРК "Тор-М2", которые могли бы прикрывать как резиденцию Эрдогана, так и места его постоянного пребывания", – сказал И.Коротченко.

По словам директора ЦАМТО, этот ЗРК стал бы универсальным средством воздушного прикрытия группировок сухопутных войск, военно-морских баз, центров связи и боевого управления, а также других особо важных объектов Турции.