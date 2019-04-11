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11.04.2019
ТАСС

Тральщик "Владимир Емельянов" планируется передать флоту в первом квартале 2020 года

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Первый корабль ПМО проекта 12700 "Александр Обухов".
Первый корабль ПМО проекта 12700 "Александр Обухов".
Источник изображения: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Церемония закладки корабля, названного в честь героя социалистического труда, состоялась весной 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту РФ корабля противоминной обороны (тральщика) проекта 12700 "Владимир Емельянов" запланирована на первый квартал 2020 года. Об этом ТАСС рассказал гендиректор Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ), где ведется строительство корабля, Владимир Середохо.

"Я думаю, что флаг на "Владимире Емельянове" поднимем в первом квартале следующего года. Сейчас он готовится к спуску, спуск намечен на 24 мая", - сказал Середохо ТАСС в кулуарах V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Корабль считается официально принятым в боевой состав Военно-морского флота, когда на нем поднят Андреевский флаг.

Середохо также отметил, что на ноябрь 2019 года намечен спуск на воду еще одного корабля проекта 12700 - "Петра Ильичева".

Церемония закладки тральщика "Владимир Емельянов" состоялась весной 2017 года. Он назван в честь героя социалистического труда, руководившего Средне-Невским судостроительным заводом, Владимира Александровича Емельянова. Корабль стал четвертым в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на СНСЗ.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 "Александрит" имеют водоизмещение 890 т, длину 62 м и ширину 10 м. Экипаж насчитывает 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

V Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Компании
СНСЗ
Проекты
2020-й год
Арктика
пр. 12700
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