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11.04.2019
Российская газета

Видео: БМПТ "Терминатор" принарядили для парада

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Специалисты "Уралвагонзавода" на подмосковном полигоне Алабино завершили подготовку боевых машин поддержки танков "Терминатор" к параду на Красной площади.

Гусеницы "Терминатора" подбили резиновыми башмаками - чтобы не портили асфальт. Ходовую часть машины прикрыли броневыми панелями и решетчатыми экранами, защищающими от кумулятивных выстрелов из гранатомета.

- По правилам транспортировки машины уходят с завода без дополнительной защиты. Приведение техники в полную боеготовность происходит по прибытии в часть силами экипажей, - рассказали в пресс-службе УВЗ.

Процесс "наряжания" одной БМПТ по полной форме занимет немногим менее часа. За это время танкисты достают из ящиков и развешивают по местам несколько сотен килограммов броневой стали.

БМПТ "Терминатор" - собственная разработка "Уралвагонзавода", такой техники нет ни в одной армии мира. Машина на базе танка Т-72 предназначена для сопровождения танков, борьбы с пехотой и противотанковыми средствами: пушками, гранатометчиками, переносными ракетными комплексами. "Терминатор" вооружен спаренной 30-миллиметровой пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами, пулеметом и автоматическими гранатометами.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Компании
Уралвагонзавод
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