МО Украины анонсировало переход ВСУ на пластиковые фляги и гидраторы

Министерство обороны Украины приняло решение о замене в вооруженных силах советских металлических фляг на современные пластиковые. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

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Как сообщается в распространенном пресс-релизе, на сегодняшний день армейская фляга является неизменным атрибутом индивидуального снаряжения военнослужащего, стоящим на вооружении многих стран мира. Стоящие на вооружении украинской армии металлические фляги разработаны еще в советское время. Однако уже летом военнослужащие ВСУ начнут переходить на "мировые стандарты" и получат фляги, изготовленные из пластика.

В Минобороны Украины заверили, что новые фляги будут изготовлены из материала, не содержащих каких-либо вредных веществ. Для их производства будет применен полиэстер Eastman Tritan Copolyester ТХ1001.

Кроме того с лета украинские военнослужащие будут получать разработанные украинской фирмой гидраторы - емкости для воды на 3 литра, позволяющие пить воду через специальную трубочку не снимая рюкзака и без помощи рук.