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11.04.2019
Военное обозрение

Сопровождение "Тайфунами" вертолёта на примере из Дании

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Королевскими ВВС Дании в социальных сетях была опубликована небезынтересная фотография. На ней изображена винтокрылая машина местных вооруженных сил Seahawk, летящая в строю с тремя боевыми самолетами ВВС Италии F-2000A Typhoon над Северной Атлантикой.

Источник изображения: https://www.facebook.com/flyvevaabnet

Вертолет MH-60R из эскадрильи Esk 723, базирующейся в датском Карупе, находится на борту патрульного судна океанского класса Королевского ВМФ Hvidbjrnen (типа Thetis), в то время как самолеты итальянских ВВС Eurofighter Typhoon направляются в исландский Кеблавик для поддержки воздушных операций НАТО.

Сохранять целостность строя удается за счет высокого угла атаки (Angle Of Attack, AOA). Он позволяет "Еврофайтерам" соответствовать скорости Seahawk, не разбивая формирование.

Подъемная сила, как известно, зависит от поверхности крыла, плотности воздуха, скорости полета и AOA. В упрощенном виде это выглядит так: если самолет желает лететь медленнее, не снижаясь, он должен увеличить AOA. Очевидно, что есть предел, критический угол атаки, перейдя который, машина начинает заваливаться.

Одной из сильных сторон "Тайфуна" (и других сверхманевренных самолетов) является повышенная устойчивость при высоких AOA и низких скоростях ветра, которая дает пилоту возможность перехватывать и сопровождать вертолеты и легкомоторные самолеты в рамках типичной для них миссии SMI (Slow Mover Intercept).

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Италия
Продукция
EF-2000
SH-60
Проекты
NATO
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