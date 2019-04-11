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11.04.2019
Военно-промышленный курьер

Американские ракеты – голуби мира

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Поэтому "Минитмены" через десять лет заменят более смертоносными МБР

Пентагон планирует через 17 лет, в 2036 году, полностью заменить межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III на новые МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent, GBSD), которые сейчас находятся в стадии активной разработки.

Об этом заявил на слушаниях в "стратегическом" подкомитете Палаты представителей американского Конгресса генерал-лейтенант ВВС США Ричард Кларк (на YouTube-канале комитета по делам вооруженных сил велась трансляция).

"Продление срока сохранения на вооружении Minuteman III представляется менее эффективным по затратам, чем GBSD", – подчеркнул военачальник. Он уточнил, что у Minuteman III будут поэтапно устаревать такие компоненты, как двигатель, система наведения и вид топлива. "Если эти системы начинают постепенно выходить из строя, то и ракета выйдет из строя. В этом случае потребуется еще больше денег, чтобы модернизировать ее", – отметил генерал.

"Мы начнем принимать GBSD на вооружение в начале 2030-х и завершим к середине 2030-х", – сказал Кларк. При этом один из его помощников уточнил, что приведение GBSD в первоначальную оперативную готовность намечено на 2029 год, а в полную оперативную готовность – на 2036-й.

“МБР США никогда не являлись фактором дестабилизации обстановки, утверждает генерал Хайтен”

"Межконтинентальные баллистические ракеты стоят на вооружении в США многие десятилетия и никогда не являлись фактором дестабилизации обстановки в мире", – утверждал на тех же слушаниях глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

"Было интересно узнать, что россияне разместили крылатые ракеты в Сирии. Мы в США почему-то не были обеспокоены размещением этих российских ядерных вооружений в Сирии. И ничего не предприняли в ответ на это", – добавил Хайтен.

По данным из открытых источников, на 5 февраля 2018 года Соединенные Штаты имели оперативно развернутыми 652 носителя ядерных вооружений с 1 350 боезарядами на них.

Оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman III насчитывается 400. Еще 278 ракет – в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок – 454.

В арсенале ВМС США 203 баллистические ракеты на атомных подводных лодках Trident-II. Еще 231 МБР – в резерве. Развернутых и неразвернутых ПУ – 280.

В число развернутых носителей также входят 49 стратегических бомбардировщиков: 13 B-2 и 36 B-52. В резерве – еще семь B-2 и десять B-52. Кроме того, по оценкам американских независимых экспертов, ВВС США располагают 400 тактическими ядерными зарядами мощностью от 0,3 до 170 кт. Примерно 150 из них складированы на шести американских базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",

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