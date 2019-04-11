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11.04.2019
Интерфакс-АВН

Призывники из Подмосковья не хотят идти на альтернативную гражданскую службу - военком

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В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.
В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.
Источник изображения: Предоставлено Минобороны РФ

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Заявок на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС) вместо военной службы по призыву поступает всё меньше, сообщил военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.

"Мы наблюдаем тенденцию по снижению показателей. Не стала она (альтернативная гражданская служба, - "ИФ") популярной среди молодых людей. Может быть, это связано с тем, что альтернативная служба - она нелегкая", - сказал В.Мирошниченко на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос корреспондента "Интерфакса".

По словам военного комиссара, падение популярности может быть связано со спецификой работы, определяемой в рамках АГС.

"Мы получаем предписания и списки (организаций, - "ИФ") от Роструда, где граждане будут проходить службу: в онкологических центрах, в больницах санитарами, также на Почте России почтальонами. Они получают зарплату за свою работу, но она очень небольшая, срок альтернативной службы почти в два раза больше, чем у военной", - сказал В.Мирошниченко.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
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