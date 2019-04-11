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11.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Турция задумалась о покупке дополнительных С-400

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Источник изображения: Виталий Невар/ТАСС

Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", – сказал глава МИД, передает ТАСС.

Кроме того, Чавушоглу заявил, что Турция обратится к другой стране, если США откажут в поставках истребителей F-35. "Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще", – сказал он.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона, который заявил, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35. Поставки С-400 могут произойти до июля 2019 года.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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