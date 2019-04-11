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11.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Кремле заявили о готовности к новой сделке с Турцией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: © REUTERS/Sergei Karpukhin

Россия готова расширять военно-техническое сотрудничество (ВТС) с другими странами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас рассматривается возможность новых поставок ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию, передает ТАСС.

"Россия открыта, Россия обладает соответствующими возможностями, технологическими компетенциями. И конечно же, Россия ищет возможности расширения этого сотрудничества. Это абсолютно нормальная практика", – сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и Москва могут заключить еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если США откажут Турции в поставке зенитных ракетных комплексов Patriot.

В марте Турция подтвердила планы покупки российских комплексов ПВО С-400, несмотря на давление Вашингтона, который заявил, что приобретение С-400 может привести к пересмотру участия Анкары в программе F-35. Поставки С-400 могут произойти до июля 2019 года.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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